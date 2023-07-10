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Малком может перейти в клуб из Саудовской Аравии

вчера, 14:31

Нападающий «Зенита» Малком может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Об этом рассказал футбольный агент Тимур Гурцкая:

У нас есть информация, что на грани отъезда в Саудовскую Аравию Малком. Получено предложение почти на 50 миллионов евро, и с ним лично согласована зарплата. По каким-то оценкам, она составит 10-12 млн в год.

Я пытался узнать в «Зените». Они почему-то и не отрицают, и не говорят, что это случилось. У Малкома стоят отступные в 60 млн. Если саудовский клуб не хочет вступать в переговоры с «Зенитом», то должен заплатить 60 млн. Но пока что вроде хотели бы купить Малкома за 50 млн.

Ранее в «Фенербахче» оценили информацию об интересе к Малкому.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:02
в этой жизни ничему уже не удивляешься
Tex
Tex
сегодня в 00:14, ред.
Так же играть в местечковом чемпионате, только за х2... На мой взгляд беспроигрышная сделка
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 23:43, ред.
Ответ очевиден - не из-за любви к нашей стране. Ставка подоходного налога в Бразилии в два раза выше, чем в России. Думаю, дело только в этом. Хотя могу и ошибаться. Когда мама качала его в люльке, напевала ему песни о России. Вот и запала она ему в душу с тех пор.
pomor45
pomor45
вчера в 21:53
769231 евро за килограмм. Маловато. Надо округлить до миллиона.
Александр V
Александр V ответ Garrincha58 (раскрыть)
вчера в 21:43, ред.
Он уже был в более чем приличном европейском клубе и топовом чемпионате. Но дальше лавки не продвинулся. Да и в Зените только лишь крайний сезон ему в актив. Как то и без него Семак раньше справлялся. И титулы брали. Потеря будет??? существенная, но не катастрофа. Если эта новость действительно новость, а не просто очередная "утка" из Москва - река ))).
PS: Из СА ему дорога будет скорее всего в КНР, в лучшем случае в МЛС.
Сп62
Сп62
вчера в 20:38
Зачем тогда взял российское гражданство?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Инсаров (раскрыть)
вчера в 20:33
Вам от меня лайк за цитирование В.В.Маяковского.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:17
Иногда их даже удаётся продать....
Халк...Паредес....Малком...
Igo0rek
Igo0rek ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:54
У этого вентиля такая очередь из желающих присосаться, что конца и края не видать)
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:48
Для Зенита это идеальное развитие событий.
Инсаров
Инсаров
вчера в 19:33
И он "достаёт из широких штанин дубликатом бесценного груза... Читайте, завидуйте" он гражданин... Будет представлять Россию в Саудовской Аравии.
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 18:37
С саудитами никто в еврокубки не попадет. У саудитов другая "песочница" для игрищ - азиатская. Для Малкома, полагаю, главная причина перехода - зарплата в 10-12 млн. евро в год. В Зените - около 7млн. евро в год
Создатель kошмаров
Создатель kошмаров
вчера в 18:03
Когда дают цену Х5, надо отдавать
stasil2
stasil2
вчера в 17:44
Кто не заметил, но Зенит начинает разгружать зарплатную ведомость. А Кассьеру надо подарить Федотову на день рождения в ЦСКА. Похоже он один может до него достучаться.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:36
Надоть отдать и впридачу пяток лавочников - разгрузить газовый вентиль)
lotsman
lotsman
вчера в 17:17
В огороде бузина, а в Киеве дядька. По другому это не назовёшь.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 17:15
А с судитами он попадёт в еврокубки? Если только местного масштаба, а это далеко не Европа. Так что если только за деньгами рванёт.
Ну, попутного ветра в спину...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 17:12
Как бы то ни было он из РПЛ попал в сб. Бразилии. А из Саудеи не факт
Igo0rek
Igo0rek ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:52
А в России у него норм карьера? Без еврокубков, без мотивации. Идет туда, где больше заплатят.
MishaBigdan
MishaBigdan
вчера в 16:20
утятина
adekvat
adekvat
вчера в 16:11
Продавать и не думать на эти деньги можно несколько нормальных игроков купить, Малком сезон поиграл и не факт что в этом так будет играть.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:08
Еще у одного весьма приличного футболиста карьера заканчивается
Борислaв
Борислaв
вчера в 15:38
Ну как говориться флаг в руки ему... только пусть саудиты платят в двойном размере.
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:22
За деньги бразильцы готовы на всё
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:22
Российский гражданин Малком....))))))))))...и на бабки повелся....???...)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:17, ред.
Малком не сильно прибавит в зарплате, разве что бонусы обещают большие.
Надеюсь эти 50 млн отступных питерцы отдадут Тамбову, Амкару, Томи
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 15:12, ред.
Всё ясно почему он так неважно вчера играл он уже мечтает о больших бабках, да и только саудиты помогут ему законно сбежать из РПЛ, он там пару сезонов отыграет и рванёт в Европу, ведь он ещё молодой, как говорится, успеет и бабок срубить и в топ чемпионате поиграть, а у нас ему просто уже не интересно, а уж как в Москве-то будут все рады, Зенит теперь ослабнет вдвое и всё, Семаку не видать больше чемпионства.
sova147
sova147
вчера в 15:09
Если он им нужен очень то должны добавить Зениту!!!
Joseph Dredd
Joseph Dredd
вчера в 15:03
Уважаемые участники конкурса Фэнтези-Футбол, оповещаем вас что в августе высшая лига Беларуси уже участвовать не будет ввиду начала сезона в остальных участвующих в конкурсе лигах.
Hoahin
Hoahin
вчера в 14:55
Если это так, то нужно продавать. Больше никто за него таких денег не предложит.
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