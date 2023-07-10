Малком может перейти в клуб из Саудовской Аравии

Нападающий «Зенита» может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Об этом рассказал футбольный агент :

У нас есть информация, что на грани отъезда в Саудовскую Аравию Малком. Получено предложение почти на 50 миллионов евро, и с ним лично согласована зарплата. По каким-то оценкам, она составит 10-12 млн в год.

Я пытался узнать в «Зените». Они почему-то и не отрицают, и не говорят, что это случилось. У Малкома стоят отступные в 60 млн. Если саудовский клуб не хочет вступать в переговоры с «Зенитом», то должен заплатить 60 млн. Но пока что вроде хотели бы купить Малкома за 50 млн.