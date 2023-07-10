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Наингголан имеет шансы продолжить карьеру в России

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Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:31, ред.
Толя, ты помнишь, как В.К.Иванов ругался матом на скамейке, размахивал кулаком, а Золотов постоянно его удерживал?
А в 1978г., вообще произошел невероятный инцидент для тех лет, после игры Торпедо-Спартак!!! Недовольный решением судьи назначить пенальти в ворота Торпедо приведшему к ничьей-2:2, Иванов, со скандалом и кулаками ворвался в судейскую комнату, и ногой ударил судью!!! Вот, только, кто судил тот матч, я не помню...

В газете "Известия" на следущий день появилась статья:" Как не стыдно, тренер"?!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:19
Это не самый большой грех, там еще и покруче есть
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:51
Вот-вот, курит прямо на скамейке.
Такое только Романцев мог себе позволить ))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 16:10
К тому же у него сильно неоднозначная репутация
makkie
makkie
вчера в 16:05
Нет уж, спасибо
Наингголан скоро карьеру закончит, смысл подписывать таких?
Futurista
Futurista
вчера в 16:02
Зачем спартанцам старый Раджа?)....
Baggio R.
Baggio R. ответ Djebrael (раскрыть)
вчера в 15:56
35 же всего, до пенсионных 65 ещё далеко)
Hoahin
Hoahin
вчера в 15:44
Спасибо, не надо
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:36
Когда-то был довольно хороший игрок .
Djebrael
Djebrael
вчера в 15:33
Что свободным агентом это хорошо, но возраст уже явно пенсионный
Гость
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