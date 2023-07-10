Наингголан имеет шансы продолжить карьеру в России

Полузащитника Раджу Наингголана предложили «Спартаку».
Футболист является свободным агентом. Ранее игрок выступал за СПАЛ.
В течение своей карьеры бельгиец также защищал цвета «Интера», «Ромы» и других клубов.
Полузащитника Раджу Наингголана предложили «Спартаку».
Футболист является свободным агентом. Ранее игрок выступал за СПАЛ.
В течение своей карьеры бельгиец также защищал цвета «Интера», «Ромы» и других клубов.
А в 1978г., вообще произошел невероятный инцидент для тех лет, после игры Торпедо-Спартак!!! Недовольный решением судьи назначить пенальти в ворота Торпедо приведшему к ничьей-2:2, Иванов, со скандалом и кулаками ворвался в судейскую комнату, и ногой ударил судью!!! Вот, только, кто судил тот матч, я не помню...
В газете "Известия" на следущий день появилась статья:" Как не стыдно, тренер"?!
А в 1978г., вообще произошел невероятный инцидент для тех лет, после игры Торпедо-Спартак!!! Недовольный решением судьи назначить пенальти в ворота Торпедо приведшему к ничьей-2:2, Иванов, со скандалом и кулаками ворвался в судейскую комнату, и ногой ударил судью!!! Вот, только, кто судил тот матч, я не помню...
В газете "Известия" на следущий день появилась статья:" Как не стыдно, тренер"?!
Такое только Романцев мог себе позволить ))
Такое только Романцев мог себе позволить ))
Наингголан скоро карьеру закончит, смысл подписывать таких?
Наингголан скоро карьеру закончит, смысл подписывать таких?