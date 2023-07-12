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Милинкович-Савич перешёл из «Лацио» в «Аль-Хиляль»

вчера, 22:19

Полузащитник Сергей Милинкович-Савич стал игроком «Аль-Хиляля».

Контракт между саудовским клубом и сербским футболистом рассчитан до конца сезона 2025/26.

Хавбек выступал за римскую команду с августа 2015 года, перейдя из «Генка». В прошлом сезоне Милинкович-Савич провёл за «Лацио» 47 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.

Милинкович-Савич перешёл из «Лацио» в «Аль-Хиляль»

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Все комментарии
ssspartak
ssspartak
сегодня в 10:05
Этот сезон у арабов будет веселенький
Nazi
Nazi
сегодня в 09:55
Смешат коментарии типа "променял футбол на деньги"😁😁. Если кто-то еще думает, что нынешеий футбол и деньги это разные вещи, то он глубоко заблуждается.. Футбол уже давно стал обычным, но сверприбыльным бизнесом. Им завладели Фифа, Уефа, агенты, отцы, матери, бывшие и нынешние жены и наложницы футболистов, букмекеры, судьи.. Осталось всего несколько клубов, которые на плаву без доната. Остальные просто существуют ради существования. ЗМ выдаются по заслугам в инстаграме. ЧМ могут просто купить и подарить за былые заслуги.. В сфере, где можно купить и продать все не может быть настоящего футбола. Он мертв. Простите за сумбурный пост.. Просто я успел повидать настоящего футбола, и то что есть сейчас это просто шоу, где за счет нас болельщиков рубят бабло..
112910415
112910415
сегодня в 09:24
теряем людей, теряем ...
Константин Белых
Константин Белых ответ протон (раскрыть)
сегодня в 08:44
А где смотреть его?
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 08:43
Арабам бы еще совместный турнир с клубами Китая и России замутить- и черти из Уефа будут нервно курить в стороне. А крутые игроки поедут туда где хорошо платят а не в бедненькую бундеслигу или серию А. Пусть создают конкуренцию в конец оборзевшему подпиндосскому УЕФА.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 08:36, ред.
футбол не развить миллионными тратами на чужих игроков пример недавний Китай надо эти миллионы вкладывать в детский футбол чтобы что то выросло и принесло пользу а так это бряцанье богачей друг перед другом и всего лишь как в песочнице чья игрушка круче и правильно делают многие игроки что пользуются щедростью богачей и случаем заработать себе на долгую и обеспеченную жизнь когда ещё представится такой случай, скоро в УЕФА и ФИФА задумаются как с этим бороться
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 07:15
Очередной финансовый пузырь. Посмотрим продержится он хотя бы года три. Возрастных футболистов понять можно, им нужно заработать на безбедную старость, ну а молодым всегда стоит помнить об Оскаре, уехавшим в Китай в самом расцвете, равно, как и о том, что все пузыри всегда лопаются.
протон
протон
сегодня в 02:27, ред.
Вы все тут обсмеивали вот Криштиану Роналду перешел за деньги, унижали игрока , обзывали игрока геем, а теперь ваши любимчики  стремятся через агентов попасть в арабскую лигу всю жизнь мечтали играть в арабской лиге. А вы не хотите прокомментировать этот сюжет ? В арабскую лигу едут массово не только футболисты на закате своей успешной карьеры, но и очень одаренные молодые.
Вот теперь иду дальше.
 Рейтинг зарплат в чемпионате Саудовской Аравии. Трое получают более € 100 млн в год!
Криштиану Роналду («Аль-Наср») – € 200 млн в год
Н'Голо Канте («Аль-Иттихад»), зарплата – € 100 млн в год
Калиду Кулибали («Аль-Хиляль») – € 35 млн в год
Рубен Невеш («Аль-Хиляль») – € 18,5 млн в год
Эвер Банега («Аль-Шабаб»), зарплата – € 10,5 млн в год
Матеус Перейра («Аль-Хиляль») – € 6,4 млн в год
Андерсон Талиска («Аль-Наср») – € 6 млн в год
Мусса Марега («Аль-Хиляль») – € 5,4 млн в год
Кто ещё может переехать в Саудовскую Аравию?
Команды рассчитывают заманить ещё несколько топ-игроков, часть из которых – в расцвете сил.
«Аль-Хиляль» ведёт переговоры о покупке из «ПСЖ» Марко Верратти.
Ещё два экс-игрока АПЛ, которые могут оказаться в саудовской лиге – Давид де Хеа и Роберто Фирмино. Испанскому вратарю сделал предложение «Аль-Наср» (зарплата — € 15 млн в год).
Ну что Вы ответите ?? К тому же отлично владею арабским и с большим наслаждением кайфую от арабского чемпионата.
протон
протон ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 02:19
Сергею скоро 29, а там и тридцатник не за горами.
а там и выход в тираж, скамейка запасных, а гипотетические, эфемерные, возможные (!!!) клубные трофеи совсем не гарантированы
зато всегда, как и над любым футболистом, дамокловым мечом висит опасность травмы
а здесь и сейчас, на пике карьеры, такое предложение-
не забываем, что Сергей вовсе не Роналду и не Месси, он просто Милинкович-Савич, и в другой раз такой контракт могут и не предложить
а пока он в силах- идеальнее нет возраста, чтоб заработать.. Честно скажу переключился на просмтры арабского чемпионата. там играют звезды футбола. редко включаюсь на евро
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 23:55
Пожалуй да!
a-league
a-league
вчера в 23:35
Вдвоём перешли
drug01
drug01
вчера в 23:22
Это теперь не новость вместо маститого клуба, деньги Саудовского клуба.....
Romeo 777
Romeo 777 ответ Real Betis Balompie (раскрыть)
вчера в 23:08
Имеет полное право, как и любой другой футболист…Как и любой другой обычный человек меняет работу на более высокооплачиваемую.
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 22:39
Было интересно куда перейдёт он. Каждое окно столько клубов интересовались но никто в итоге удивительно не купил
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 22:39
Многие клубы обновят свои составы
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:33
Да уж, Саудиты вычищают европейский футбол.
Ну,Аль-Хиляль вполне хороший вариант по меркам Аравии, они уже подписали Кулибали и Невеша, так что Сергей не первый игрок высокого уровня подписанный клубом! Интересно только, на сколько их хватит этих шейхов?!
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:32
Аль - Хиляль усилился ещё одним крепким игроком.
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 22:31
Поменял футбол на деньги.
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