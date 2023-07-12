Милинкович-Савич перешёл из «Лацио» в «Аль-Хиляль»

Полузащитник Сергей Милинкович-Савич стал игроком «Аль-Хиляля».
Контракт между саудовским клубом и сербским футболистом рассчитан до конца сезона 2025/26.
Хавбек выступал за римскую команду с августа 2015 года, перейдя из «Генка». В прошлом сезоне Милинкович-Савич провёл за «Лацио» 47 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.
Вот теперь иду дальше.
Рейтинг зарплат в чемпионате Саудовской Аравии. Трое получают более € 100 млн в год!
Криштиану Роналду («Аль-Наср») – € 200 млн в год
Н'Голо Канте («Аль-Иттихад»), зарплата – € 100 млн в год
Калиду Кулибали («Аль-Хиляль») – € 35 млн в год
Рубен Невеш («Аль-Хиляль») – € 18,5 млн в год
Эвер Банега («Аль-Шабаб»), зарплата – € 10,5 млн в год
Матеус Перейра («Аль-Хиляль») – € 6,4 млн в год
Андерсон Талиска («Аль-Наср») – € 6 млн в год
Мусса Марега («Аль-Хиляль») – € 5,4 млн в год
Кто ещё может переехать в Саудовскую Аравию?
Команды рассчитывают заманить ещё несколько топ-игроков, часть из которых – в расцвете сил.
«Аль-Хиляль» ведёт переговоры о покупке из «ПСЖ» Марко Верратти.
Ещё два экс-игрока АПЛ, которые могут оказаться в саудовской лиге – Давид де Хеа и Роберто Фирмино. Испанскому вратарю сделал предложение «Аль-Наср» (зарплата — € 15 млн в год).
Ну что Вы ответите ?? К тому же отлично владею арабским и с большим наслаждением кайфую от арабского чемпионата.
Вот теперь иду дальше.
Рейтинг зарплат в чемпионате Саудовской Аравии. Трое получают более € 100 млн в год!
Криштиану Роналду («Аль-Наср») – € 200 млн в год
Н'Голо Канте («Аль-Иттихад»), зарплата – € 100 млн в год
Калиду Кулибали («Аль-Хиляль») – € 35 млн в год
Рубен Невеш («Аль-Хиляль») – € 18,5 млн в год
Эвер Банега («Аль-Шабаб»), зарплата – € 10,5 млн в год
Матеус Перейра («Аль-Хиляль») – € 6,4 млн в год
Андерсон Талиска («Аль-Наср») – € 6 млн в год
Мусса Марега («Аль-Хиляль») – € 5,4 млн в год
Кто ещё может переехать в Саудовскую Аравию?
Команды рассчитывают заманить ещё несколько топ-игроков, часть из которых – в расцвете сил.
«Аль-Хиляль» ведёт переговоры о покупке из «ПСЖ» Марко Верратти.
Ещё два экс-игрока АПЛ, которые могут оказаться в саудовской лиге – Давид де Хеа и Роберто Фирмино. Испанскому вратарю сделал предложение «Аль-Наср» (зарплата — € 15 млн в год).
Ну что Вы ответите ?? К тому же отлично владею арабским и с большим наслаждением кайфую от арабского чемпионата.
а там и выход в тираж, скамейка запасных, а гипотетические, эфемерные, возможные (!!!) клубные трофеи совсем не гарантированы
зато всегда, как и над любым футболистом, дамокловым мечом висит опасность травмы
а здесь и сейчас, на пике карьеры, такое предложение-
не забываем, что Сергей вовсе не Роналду и не Месси, он просто Милинкович-Савич, и в другой раз такой контракт могут и не предложить
а пока он в силах- идеальнее нет возраста, чтоб заработать.. Честно скажу переключился на просмтры арабского чемпионата. там играют звезды футбола. редко включаюсь на евро
а там и выход в тираж, скамейка запасных, а гипотетические, эфемерные, возможные (!!!) клубные трофеи совсем не гарантированы
зато всегда, как и над любым футболистом, дамокловым мечом висит опасность травмы
а здесь и сейчас, на пике карьеры, такое предложение-
не забываем, что Сергей вовсе не Роналду и не Месси, он просто Милинкович-Савич, и в другой раз такой контракт могут и не предложить
а пока он в силах- идеальнее нет возраста, чтоб заработать.. Честно скажу переключился на просмтры арабского чемпионата. там играют звезды футбола. редко включаюсь на евро
Ну,Аль-Хиляль вполне хороший вариант по меркам Аравии, они уже подписали Кулибали и Невеша, так что Сергей не первый игрок высокого уровня подписанный клубом! Интересно только, на сколько их хватит этих шейхов?!
Ну,Аль-Хиляль вполне хороший вариант по меркам Аравии, они уже подписали Кулибали и Невеша, так что Сергей не первый игрок высокого уровня подписанный клубом! Интересно только, на сколько их хватит этих шейхов?!