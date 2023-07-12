Милинкович-Савич перешёл из «Лацио» в «Аль-Хиляль»

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вчера, 22:19

Полузащитник стал игроком «Аль-Хиляля».

Контракт между саудовским клубом и сербским футболистом рассчитан до конца сезона 2025/26.

Хавбек выступал за римскую команду с августа 2015 года, перейдя из «Генка». В прошлом сезоне Милинкович-Савич провёл за «Лацио» 47 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.