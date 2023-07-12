Кузяев – в Лиге 1. Торговался с «Бешикташем», ездил на переговоры с «Тулузой», но выбрал другой клуб

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сегодня, 13:21

Сыграет за «Гавр».

Пусть не сразу, но все же свершилось – Далер Кузяев прорубил себе окно в Европу! На самом деле этой истории не первый год – до этого полузащитник уже оставлял «Зенит» в поисках нового вызова. Но найти себе команду в топ-чемпионате получилось со второй попытки. Рассказываем о хронологии перехода экс-хавбека петербуржцев.

Главным претендентом считался «Бешикташ»

Турки в последнее время особенно пристально следят за движениями на российском рынке. В прошлом году в этом направлении отправились Артем Дзюба и Магомед Оздоев. У обоих истекли контракты с «Зенитом», а новые соглашения они подписывать не стали. В это межсезонье турецкие коллективы снова кружили вокруг Санкт-Петербурга – и собирались забрать у чемпионов России двух ключевых легионеров: Малкома и Вендела. И помимо них рассматривали вариант с Далером.

Основным претендентом считался «Бешикташ» (на Малкома и Вендела претендовал «Фенербахче») – «черно-белые» предлагали опытному полузащитнику контракт по схеме «2+1» и были готовы платить от 1.8 до 2.2 млн евро за сезон, сделку одобрял и главный тренер команды Шенол Гюнеш. Условия, которые запрашивал сам футболист – оклад в 1.5-2 млн евро в год плюс подписной бонус. Для «черно-белых» последний пункт вызывал наибольшие проблемы, поскольку такие выплаты противоречат политике клуба.

В любом случае Кузяев не рассматривал вариант с переездом в Турцию в качестве основного, поэтому соглашаться на условия «Бешикташа» не торопился.

История с клубом Лиги 1 быстро подошла к завершению

«Бешикташ» согласился платить хавбеку 1.5 млн евро в год и выписать подписной бонус в размере 2 млн евро плюс еще 1 млн за достижения, сам футболист согласился на сделку в случае, если так и не получит предложения от клубов из топ-5 лиг Европы. И оно поступило – причем до развязки дело дошло очень быстро.

Еще во вторник, 11 июля, появился инсайд, что экс-полузащитник «Зенита» ведет переговоры с «Тулузой» из Лиги 1. Команда поднялась в высший дивизион чемпионата Франции по итогам кампании-2021/22, а в минувшем розыгрыше сохранила прописку – для дальнейшего прогресса «фиолетовым» требовалось усиление. Ради этого хавбек даже лично отправился во Францию.

И на следующий день, сегодня, стало известно, что Далер все же продолжит карьеру в Лиге 1 – но, что интересно, не в «Тулузе», как сообщалось изначально, а в «Гавре». Этот клуб поднялся в высший дивизион уже по итогам минувшего чемпионата. Проблема в том, что пока «Гавр» выглядит главным кандидатом на вылет обратно – совокупная стоимость состава «темно-синих» едва превышает 30 миллионов евро.

Попытка номер два

Способ поиграть в Европе Кузяев ищет не первый год – в 2020-м ситуация была абсолютно зеркальная. У на тот момент 27-летнего полузащитника тоже истек контракт с «Зенитом», он также отказывался от продления соглашения ради поиска команды в топ-чемпионате.

Тогда отец Далера дал авторизацию экс-вице-президенту «Монако» Вадиму Васильеву – говорил, что предупреждал функционера об авторизациях для еще двух специалистов, поскольку сроки поиска команды были ограничены. И в списке претендентов на игрока фигурировали самые разные команды: «Страсбур», «Ренн», «Саутгемптон», тот же «Бешикташ». Наиболее предметные инсайды появлялись в отношении «Алавеса».

О том, что испанский коллектив вступил в переговоры, сообщалось в конце августа – коллектив предлагал Далеру контракт на 2 года, но позднее Васильев сообщил, что испанцы не смогли подписать футболиста по финансовым причинам.

В итоге между функционером и четой Кузяевых наросло напряжение. В октябре 2020 года «Зенит» объявил о возвращении Кузяева и подписании контракта до лета 2023 года – а отец Далера раскритиковал работу Васильева:

В декабре мы обратились за помощью к Вадиму Васильеву, считая его профессионалом. За все это время Вадим не предоставил ни одного предметного предложения от клуба – были одни только разговоры, как, например, с «Алавесом». Он во всех СМИ рассказывает о жадном отце, но, поверьте, у Далера на первом месте всегда стояла спортивная составляющая – попробовать себя в клубе из топ-5 европейских чемпионатов, и я его в этом поддерживал.

Хотя бы со второй попытки, хотя бы с андердогом не самого сильного чемпионата – но мечту поиграть в Европе удалось воплотить. Много ли таких историй с российскими игроками? Единицы.

Ущерб для «Зенита» получится определить по итогам ситуации с Венделом и Клаудиньо

Сложно сказать, насколько сильным ударом для «Зенита» окажется потеря Кузяева. Прежде всего, масштаб проблем будет зависеть от того, уйдет ли еще кто-то из центральной оси – а такая вероятность есть.

Вендел отказался возвращаться в Россию до стабилизации политической ситуации – это произошло во второй половине июня. Тогда же возможность подписания бразильца стали анализировать «Фенербахче» и «Фламенго», в июле появился вариант с «Коринтиансом». «Сине-бело-голубые», по слухам, требуют компенсацию в размере 25 млн евро, что для бразильских клубов слишком много. В итоге даже появилась информация, что агенты хавбека перестали выходить на связь. Пока новых подробностей нет, но и градус накала не снижается.

Другой кандидат на выход Клаудиньо. В начале июля он сообщал, что не собирается покидать Санкт-Петербург, но параллельно развивались слухи о переговорах между «Зенитом» и «Фламенго». «Сине-бело-голубые» просят за трансфер 17-18 млн евро, бразильцы пытаются снизить запросы до 15 млн плюс бонусы.

Учитывая влиятельность питерцев, ситуация, при которой клуб лишится сразу трех полузащитников, выходящих в основе, произойдет вряд ли. Но даже потеря двух из них – пока читается такой сценарий – ударит по команде.