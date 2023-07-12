«Астон Вилла» объявила о переходе защитника сборной Испании

«Астон Вилла» подписала контракт с защитником «Вильярреала» Пау Торресом.
Детали соглашения не раскрываются.
26-летний игрок выигрывал Лигу Европы в 2021 году в составе испанской команды под руководством нынешнего тренера бирмингемцев Унаи Эмери. Также на счету Торреса 23 матча за сборную Испании.
Астон Вилла выдала шикарный отрезок, после того, как Эмери возглавил клуб, и вот теперь испанцу доверятся еще больше, и уже под тренера совершают важные подписания. Еще раз напишу, что считаю Пау очень сильным игроком на своей позиции. Вот только у меня возникает вопрос....у Виллы, основным левым центральным защитником является глыба в лице Тайрона Мингза! Вот как они с Пау будут делить игровое время????
Астон Вилла выдала шикарный отрезок, после того, как Эмери возглавил клуб, и вот теперь испанцу доверятся еще больше, и уже под тренера совершают важные подписания. Еще раз напишу, что считаю Пау очень сильным игроком на своей позиции. Вот только у меня возникает вопрос....у Виллы, основным левым центральным защитником является глыба в лице Тайрона Мингза! Вот как они с Пау будут делить игровое время????