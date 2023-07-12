«Астон Вилла» объявила о переходе защитника сборной Испании

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вчера, 17:58

«Астон Вилла» подписала контракт с защитником «Вильярреала» .

Детали соглашения не раскрываются.

26-летний игрок выигрывал Лигу Европы в 2021 году в составе испанской команды под руководством нынешнего тренера бирмингемцев Унаи Эмери. Также на счету Торреса 23 матча за сборную Испании.