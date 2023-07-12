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«Астон Вилла» объявила о переходе защитника сборной Испании

вчера, 17:58

«Астон Вилла» подписала контракт с защитником «Вильярреала» Пау Торресом.

Детали соглашения не раскрываются.

26-летний игрок выигрывал Лигу Европы в 2021 году в составе испанской команды под руководством нынешнего тренера бирмингемцев Унаи Эмери. Также на счету Торреса 23 матча за сборную Испании.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
сегодня в 09:05
Очень хороший трансфер. Надеюсь сможет показать себя в АПЛ.
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:23
Аплодирую Бирмингемцам за этот трансфер! Я вообще не понимаю почему испанские гранды не подписывали Пау!? Отличный центральный защитник, еще и левоногий, с хорошим первым пасом, вроде как не привозной еще и игрок сборной! Вилла подписала его за сумму близкую к 40 млн, и вот неужели Барселона или Мадридский Реал не смогли отдать Вильярреалу такую сумму?!
Астон Вилла выдала шикарный отрезок, после того, как Эмери возглавил клуб, и вот теперь испанцу доверятся еще больше, и уже под тренера совершают важные подписания. Еще раз напишу, что считаю Пау очень сильным игроком на своей позиции. Вот только у меня возникает вопрос....у Виллы, основным левым центральным защитником является глыба в лице Тайрона Мингза! Вот как они с Пау будут делить игровое время????
Karkaz
Karkaz
вчера в 20:48
Эмери нацелился на высокие места, посмотрим, может сотворят чудо и в ЛЧ попадут. МЮ, Челси, Ливерпуль непонятно в каком состоянии подойдут к новому сезону.
shlomo
shlomo
вчера в 19:25
Пожелаю ему удачи!... может блеснет в следующем сезоне.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:11
Естественно, это реальное усиление Астон Виллы!
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 18:11
Отличное усиление для Астон Виллы!
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