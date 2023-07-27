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«Локомотив» продлил контракты с тремя футболистами

сегодня, 16:56

«Локомотив» объявил о продлении соглашений с полузащитником Михаилом Щетининым и нападающими Вадимом Раковым и Кириллом Никишиным. Все трое являются воспитанниками клуба.

С Михаилом и Кириллом контракты подписаны до конца сезона 2025/26, с Вадимом — до окончания сезона 2026/27.

Щетинин и Раков в прошлом сезоне дебютировали за основную команду клуба, на счету Михаила 5 матчей, а у Вадима — 14 игр и 1 результативная передача.

«Локомотив» продлил контракты с тремя футболистами

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38. ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 17:33
Школа Локо работает лучше всех в России это уже доказано давно!
Перспективной молодёжи очень много, но не всем находится место в основной команде.
Пацаны молодые и конечно с ними надо продлять контракты, но это не гарантия, что они в будущем будут играть в Локо.
Надо много работать и если сразу не получиться влиться в основу, то лучше уходить на пару лет в аренду.
Да и самое главное Локо лидер нашего футбола по игрокам основы из своих воспитанников.
Сколько там из распиаренной академии Краснодара играет в основной команде фк Краснодар?
Scorp689
Scorp689
сегодня в 17:19
Не хуже будут многомиллионных туварищей...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 17:13
Ставка на своих воспитанников.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 16:56
Очень правильное и мудрое решение приняли паровозики.
Гость
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