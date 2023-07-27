«Локомотив» продлил контракты с тремя футболистами

«Локомотив» объявил о продлении соглашений с полузащитником Михаилом Щетининым и нападающими Вадимом Раковым и Кириллом Никишиным. Все трое являются воспитанниками клуба.
С Михаилом и Кириллом контракты подписаны до конца сезона 2025/26, с Вадимом — до окончания сезона 2026/27.
Щетинин и Раков в прошлом сезоне дебютировали за основную команду клуба, на счету Михаила 5 матчей, а у Вадима — 14 игр и 1 результативная передача.
Перспективной молодёжи очень много, но не всем находится место в основной команде.
Пацаны молодые и конечно с ними надо продлять контракты, но это не гарантия, что они в будущем будут играть в Локо.
Надо много работать и если сразу не получиться влиться в основу, то лучше уходить на пару лет в аренду.
Да и самое главное Локо лидер нашего футбола по игрокам основы из своих воспитанников.
Сколько там из распиаренной академии Краснодара играет в основной команде фк Краснодар?
Перспективной молодёжи очень много, но не всем находится место в основной команде.
Пацаны молодые и конечно с ними надо продлять контракты, но это не гарантия, что они в будущем будут играть в Локо.
Надо много работать и если сразу не получиться влиться в основу, то лучше уходить на пару лет в аренду.
Да и самое главное Локо лидер нашего футбола по игрокам основы из своих воспитанников.
Сколько там из распиаренной академии Краснодара играет в основной команде фк Краснодар?