«Локомотив» продлил контракты с тремя футболистами

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сегодня, 16:56

«Локомотив» объявил о продлении соглашений с полузащитником и нападающими и . Все трое являются воспитанниками клуба.

С Михаилом и Кириллом контракты подписаны до конца сезона 2025/26, с Вадимом — до окончания сезона 2026/27.

Щетинин и Раков в прошлом сезоне дебютировали за основную команду клуба, на счету Михаила 5 матчей, а у Вадима — 14 игр и 1 результативная передача.