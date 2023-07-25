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Карраскаль не будет разрывать контракт с ЦСКА

сегодня, 16:27

Атакующий полузащитник ЦСКА и сборной Колумбии Хорхе Карраскаль не будет расторгать контракт с клубом. Об этом заявил его агент Родриго Лопес.

На данный момент ЦСКА не получил ни одного приемлемого для себя предложения по Карраскалю. Однако мы продолжаем работать над этим.

О разрыве контракта с клубом речь не идёт. Мы никогда не пытались и не пытаемся сделать это. Такой вариант невозможен. Мы работаем исключительно над продажей Хорхе. Более того, мы помогаем клубу.

Карраскаль присоединился к ЦСКА в феврале 2022 года. Его контракт с «армейцами» действует до лета 2026 года. В минувшем сезоне 25-летний колумбиец провёл 34 матч в РПЛ и Кубке России, отметился 12 результативными действиями (6 голов и 6 ассистов) и получил 8 жёлтых карточек.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 16:41
Интересная новость. Хорхе в последних матчах больше на лавке видим, чем на поле. ВВФ ему мало даёт игровой практики из за его низкого КПД. Посмотрим, может Хорхе и заиграет в этом сезоне. Удачи ему.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 16:36
Не понятно , что он нос воротит...или футбол ему надоел
Гость
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