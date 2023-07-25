Карраскаль не будет разрывать контракт с ЦСКА

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сегодня, 16:27

Атакующий полузащитник ЦСКА и сборной Колумбии не будет расторгать контракт с клубом. Об этом заявил его агент Родриго Лопес.

На данный момент ЦСКА не получил ни одного приемлемого для себя предложения по Карраскалю. Однако мы продолжаем работать над этим. О разрыве контракта с клубом речь не идёт. Мы никогда не пытались и не пытаемся сделать это. Такой вариант невозможен. Мы работаем исключительно над продажей Хорхе. Более того, мы помогаем клубу.