Карраскаль не будет разрывать контракт с ЦСКА

Атакующий полузащитник ЦСКА и сборной Колумбии Хорхе Карраскаль не будет расторгать контракт с клубом. Об этом заявил его агент Родриго Лопес.
На данный момент ЦСКА не получил ни одного приемлемого для себя предложения по Карраскалю. Однако мы продолжаем работать над этим.
О разрыве контракта с клубом речь не идёт. Мы никогда не пытались и не пытаемся сделать это. Такой вариант невозможен. Мы работаем исключительно над продажей Хорхе. Более того, мы помогаем клубу.
Карраскаль присоединился к ЦСКА в феврале 2022 года. Его контракт с «армейцами» действует до лета 2026 года. В минувшем сезоне 25-летний колумбиец провёл 34 матч в РПЛ и Кубке России, отметился 12 результативными действиями (6 голов и 6 ассистов) и получил 8 жёлтых карточек.