Вендел попросил «Зенит» снизить цену за него, но получил отказ

Полузащитник Вендел и его агент провели встречу с руководством «Зенита».
По данным источника, она прошла в дружелюбной атмосфере. В ходе встречи сторона футболиста попросила снизить запрашиваемую за игрока сумму, но получила отказ.
Полузащитник Вендел и его агент провели встречу с руководством «Зенита».
По данным источника, она прошла в дружелюбной атмосфере. В ходе встречи сторона футболиста попросила снизить запрашиваемую за игрока сумму, но получила отказ.
Особенно после того, что он наговорил много нелестного в сторону руководства Зенита.
Если мозгов нет, то надо наказывать!!!
Особенно после того, что он наговорил много нелестного в сторону руководства Зенита.
Если мозгов нет, то надо наказывать!!!