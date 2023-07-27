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Вендел попросил «Зенит» снизить цену за него, но получил отказ

сегодня, 19:23

Полузащитник Вендел и его агент провели встречу с руководством «Зенита».

По данным источника, она прошла в дружелюбной атмосфере. В ходе встречи сторона футболиста попросила снизить запрашиваемую за игрока сумму, но получила отказ.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
сегодня в 20:06
Ты нам очень дорог, дружище - ответил Зенит...
adekvat
adekvat ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 20:02
Как вы к нам, так и мы с вами поступим.
pomor45
pomor45
сегодня в 20:00
Закатывает губу обратно, убедившись в своей не особой надобности вне России.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 19:45
пусть сам доплатит с агентом пополам лямов 5 и Фламенго 15 и все будут довольны
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:34
А может ему немножко подвинуться в зарплате?
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 19:26
Если честно, то Вендел откровенно охренел просить снизить за его цену.
Особенно после того, что он наговорил много нелестного в сторону руководства Зенита.
Если мозгов нет, то надо наказывать!!!
Гость
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