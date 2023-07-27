Вендел попросил «Зенит» снизить цену за него, но получил отказ

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сегодня, 19:23

Полузащитник и его агент провели встречу с руководством «Зенита».

По данным источника, она прошла в дружелюбной атмосфере. В ходе встречи сторона футболиста попросила снизить запрашиваемую за игрока сумму, но получила отказ.