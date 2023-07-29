Клопп: «Не стану связывать себя с работой навсегда»

Главный тренер «Ливерпуля» рассказал, когда покинет английский клуб.

Мой контракт с «Ливерпулем» рассчитан до 2026 года, и я хочу доработать его до конца, а потом отдохнуть.

Это может стать концом истории, но кто знает, что я буду чувствовать через год? Я хочу много путешествовать, а не перемещаться в кресле-каталке или ходить с тростью. Я могу смотреть футбол откуда угодно, поэтому я не стану связывать себя с работой навсегда.