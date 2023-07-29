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Клопп: «Не стану связывать себя с работой навсегда»

вчера, 09:47

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, когда покинет английский клуб.

Мой контракт с «Ливерпулем» рассчитан до 2026 года, и я хочу доработать его до конца, а потом отдохнуть.

Это может стать концом истории, но кто знает, что я буду чувствовать через год? Я хочу много путешествовать, а не перемещаться в кресле-каталке или ходить с тростью. Я могу смотреть футбол откуда угодно, поэтому я не стану связывать себя с работой навсегда.

Ранее специалист высказался о возможной работе в сборной Германии.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 14:28
Нет, просто, понял, что исчерпал себя, как тренер...
Привет Олег!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:14
Переутомился... Соскучился по Баварскому темному..., одноименных сосисках....))
hаrut
hаrut
вчера в 11:28
Может и правильно поступит что будет путешествовать.
1 984
1 984
вчера в 11:26
Правильно мыслит. Только через какое то время устанет от отдыха и вернётся в футбол.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 11:12
Как всегда, и даже лучше!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Futurista
Futurista
вчера в 10:38
Futurista
Futurista
вчера в 10:36
Мал Клопп, да умён)...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:33
Вот хорошо им, хочешь работай, хочешь путешествуй, денег хватает..
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:27
sova147
sova147
вчера в 10:19
Молодец, надо жить не только футболом...
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