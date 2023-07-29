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ГлавнаяНовостиКонтрактыАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Аке продлил договор с «Манчестер Сити»

Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 13:46
Аке заслужил новый контракт
shlomo
shlomo
вчера в 13:39
Прижился в Манчестере. Удачи в следующем сезоне.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 13:20
Здравствуйте. Попробуйте открывать профиль клуба и ориентироваться по нему и по профилю футболистов. Так будет легче выбрать того кого нужно.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ teqvkzj638vn (раскрыть)
вчера в 13:00
Уточните, пожалуйста, о чём именно речь.

"Когда Вы сформируете свою команду, то сможете покупать и продавать футболистов, каждый день дается по два трансфера. Новым командам дополнительно начисляется по два трансфера за каждый пропущенный игровой день месяца."
Гость
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