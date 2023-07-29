Аке продлил договор с «Манчестер Сити»

Защитник Натан Аке подписал новое соглашение с «Манчестер Сити».
Контракт игрока с клубом рассчитан до 2027 года. За «горожан» он выступает с 2020-го.
Защитник Натан Аке подписал новое соглашение с «Манчестер Сити».
Контракт игрока с клубом рассчитан до 2027 года. За «горожан» он выступает с 2020-го.
"Когда Вы сформируете свою команду, то сможете покупать и продавать футболистов, каждый день дается по два трансфера. Новым командам дополнительно начисляется по два трансфера за каждый пропущенный игровой день месяца."
"Когда Вы сформируете свою команду, то сможете покупать и продавать футболистов, каждый день дается по два трансфера. Новым командам дополнительно начисляется по два трансфера за каждый пропущенный игровой день месяца."