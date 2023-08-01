«Спартак» сделает новое предложение по защитнику «Олимпиакоса»

«Спартак» сохраняет интерес к защитнику «Олимпиакоса» и сборной Молдавии Олегу Рябчуку.
По информации источника, по новому предложению москвичи заплатят клубу из Пирея более 7 млн евро (в эту сумму входят и бонусы). С футболистом будет подписан контракт по схеме «2+1», а его зарплата составит 2 млн евро в год.
Ранее сообщалось, что москвичи предлагали за игрока 3 млн евро, тогда как в греческой команде хотели получить 5 млн.
- Поиграл в Португалии и Греции, имеет еврокубковый опыт,
- Техничный, скоростной, с подачей и ударом
- Молодой (пик карьеры)
- Будет несложно адаптироваться в РПЛ, поскольку молдаванин
- Есть шанс продать за более высокую стоимость в будущем
Вижу одни плюсы от этого трансфера. Надо уже подписывать игрока, а не меньжеваться и торговаться! И так Рожерио упустили...
- Поиграл в Португалии и Греции, имеет еврокубковый опыт,
- Техничный, скоростной, с подачей и ударом
- Молодой (пик карьеры)
- Будет несложно адаптироваться в РПЛ, поскольку молдаванин
- Есть шанс продать за более высокую стоимость в будущем
Вижу одни плюсы от этого трансфера. Надо уже подписывать игрока, а не меньжеваться и торговаться! И так Рожерио упустили...