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«Спартак» сделает новое предложение по защитнику «Олимпиакоса»

сегодня, 09:59

«Спартак» сохраняет интерес к защитнику «Олимпиакоса» и сборной Молдавии Олегу Рябчуку.

По информации источника, по новому предложению москвичи заплатят клубу из Пирея более 7 млн евро (в эту сумму входят и бонусы). С футболистом будет подписан контракт по схеме «2+1», а его зарплата составит 2 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что москвичи предлагали за игрока 3 млн евро, тогда как в греческой команде хотели получить 5 млн.

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Все комментарии
Сидор новый
Сидор новый
сегодня в 13:51
В принципе он нужен Спартаку.... нужно как то суметь договориться.
makkie
makkie
сегодня в 13:27
- Воспитанник "Порту"
- Поиграл в Португалии и Греции, имеет еврокубковый опыт,
- Техничный, скоростной, с подачей и ударом
- Молодой (пик карьеры)
- Будет несложно адаптироваться в РПЛ, поскольку молдаванин
- Есть шанс продать за более высокую стоимость в будущем

Вижу одни плюсы от этого трансфера. Надо уже подписывать игрока, а не меньжеваться и торговаться! И так Рожерио упустили...
Вoлхв
Вoлхв
сегодня в 13:21
Думаю что пустое это все... опять будет все мимо.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:10
Ну ничего себе, Спартак так расщедрился!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 11:01
Главное что бы ко двору пришелся . А сколько заплатят за него так нас болел это не должно касаться. Пускай платят " честно" нажитое бабло...,)
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:41
Не сбежит опосля?
Capral
Capral
сегодня в 10:41
Ешь ананасы, Рябчики жуй....
Шуnя771
Шуnя771 ответ aj3xf9eawenm (раскрыть)
сегодня в 10:41
Кто "они"?
aj3xf9eawenm
aj3xf9eawenm
сегодня в 10:37
Рябчук от счастья на десятом небе, может попсть в один из величайших клубов мира, правда, так считают только они.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:12
Ох не связывались бы уже с этим трансфером, если даже если подписание пройдёт нормально, то совсем не исключено ,что после последуют какие ни будь "козни".
Гость
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