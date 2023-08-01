«Спартак» сделает новое предложение по защитнику «Олимпиакоса»

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сегодня, 09:59

«Спартак» сохраняет интерес к защитнику «Олимпиакоса» и сборной Молдавии .

По информации источника, по новому предложению москвичи заплатят клубу из Пирея более 7 млн евро (в эту сумму входят и бонусы). С футболистом будет подписан контракт по схеме «2+1», а его зарплата составит 2 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что москвичи предлагали за игрока 3 млн евро, тогда как в греческой команде хотели получить 5 млн.