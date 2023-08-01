Онана объяснил, почему раскритиковал Магуайра

Голкипер «Манчестер Юнайтед» объяснил, почему во время контрольного матча с «Боруссией» Дортмунд (2:3) раскритиковал защитника «дьяволов» .

В одном из эпизодов поединка Харри отдал слабый пас Кристиану Эриксену, из-за чего у ворот МЮ произошел опасный эпизод. После этого Андре отругал Магуайра.

Я часто разговариваю с Харри, поскольку знаю, что это качественный футболист, один из лидеров команды. Он хорошо обращается с мячом, так что я бы многого требовал от него. Он классный парень. У меня с ним хорошие отношения.

Мы должны быть самокритичны. Если мы хотим брать титулы, то должны строго себя оценивать. Для меня большая честь быть здесь, и я очень рад играть в этом коллективе, Харри – отличный парень и великолепный игрок.