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Онана объяснил, почему раскритиковал Магуайра

вчера, 17:28

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана объяснил, почему во время контрольного матча с «Боруссией» Дортмунд (2:3) раскритиковал защитника «дьяволов» Харри Магуайра.

В одном из эпизодов поединка Харри отдал слабый пас Кристиану Эриксену, из-за чего у ворот МЮ произошел опасный эпизод. После этого Андре отругал Магуайра.

Я часто разговариваю с Харри, поскольку знаю, что это качественный футболист, один из лидеров команды. Он хорошо обращается с мячом, так что я бы многого требовал от него. Он классный парень. У меня с ним хорошие отношения.

Мы должны быть самокритичны. Если мы хотим брать титулы, то должны строго себя оценивать. Для меня большая честь быть здесь, и я очень рад играть в этом коллективе, Харри – отличный парень и великолепный игрок.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:04
)))
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 19:56
Очень сдержанный игрок
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 19:51
Подленький вратарь выиграл ЧМ, а это норм пацан
galem72
galem72
вчера в 19:18
Да магвая не критиковать нужно, а быстрее продавать.
9w7kjypdmd44
9w7kjypdmd44
вчера в 18:25
Посмотрим, как сам будет играть...
Может быть его придётся критиковать
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:23
МЮ зря взял Онану - подленький он какой-то
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:20
Прямо как тренер ведёт себя
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:19
Да выживает Онана его
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:09
Не успел осмотреться, а уже пасть разевает на патриарха МЮ!)
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 17:51
Запел в стиле "На-на"?.. Хе..
Гость
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