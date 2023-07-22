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Игроки «Динамо» выбрали капитаном Шунина, а не Бальбуэну

сегодня, 12:29

Парагвайский защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна стал капитаном не по выбору своих одноклубников, а в результате решения главного тренера Марцела Лички. Футболисты столичного клуба проголосовали за капитанство голкипера Антона Шунина (второе место в голосовании занял Даниил Фомин, 3-е Фёдор Смолов). При этом они знали, что окончательное решение будет за главным тренером. Личка решил, что капитаном команды должен быть полевой игрок, и его выбор пал на 31-летнего парагвайца.

Ранее сообщалось, что Бальбуэна был выбран капитаном «Динамо» в результате голосования игроков.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 13:27, ред.
Не с того Личка начал в Динамо, ой не с того...

Как можно делать капитаном футболиста, недавно вернувшегося в команду после побега? Тот же Шунин, Фомин и Паршивлюк играли в прошлых сезонах и достойнее носить капитанскую повязку, тем более их команда выбрала!
Свeтозар
Свeтозар
сегодня в 13:09
Думаю все правильно решили. Капитан должен быть "свой"!
abuefftagir
abuefftagir ответ Kolenok (раскрыть)
сегодня в 13:01
😆😆
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 12:50
Игроки вчера отомстили тренеру.А не надо отрываться от коллектива! Ещё пару -тройку таких игр,и пойдёт "по этапу",но не назад-на Восток России,а в сторону "Райского Сада".
adekvat
adekvat
сегодня в 12:45
Мораль сей басни такова: Она конечно не нова – Ослов не допускайте к власти, Иначе беды ждут, напасти.......
Kolenok
Kolenok ответ abuefftagir (раскрыть)
сегодня в 12:38
Проиграли из за цвета свитера Лички,так порешали!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 12:36
На ровном месте пенек!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 12:32
Тренер пошёл против коллектива, к хорошему это не приведёт.
abuefftagir
abuefftagir
сегодня в 12:31
Неужели поэтому проиграли...
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