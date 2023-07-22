Игроки «Динамо» выбрали капитаном Шунина, а не Бальбуэну

Парагвайский защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна стал капитаном не по выбору своих одноклубников, а в результате решения главного тренера Марцела Лички. Футболисты столичного клуба проголосовали за капитанство голкипера Антона Шунина (второе место в голосовании занял Даниил Фомин, 3-е Фёдор Смолов). При этом они знали, что окончательное решение будет за главным тренером. Личка решил, что капитаном команды должен быть полевой игрок, и его выбор пал на 31-летнего парагвайца.
Ранее сообщалось, что Бальбуэна был выбран капитаном «Динамо» в результате голосования игроков.
Как можно делать капитаном футболиста, недавно вернувшегося в команду после побега? Тот же Шунин, Фомин и Паршивлюк играли в прошлых сезонах и достойнее носить капитанскую повязку, тем более их команда выбрала!
Как можно делать капитаном футболиста, недавно вернувшегося в команду после побега? Тот же Шунин, Фомин и Паршивлюк играли в прошлых сезонах и достойнее носить капитанскую повязку, тем более их команда выбрала!