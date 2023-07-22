Игроки «Динамо» выбрали капитаном Шунина, а не Бальбуэну

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сегодня, 12:29

Парагвайский защитник «Динамо» стал капитаном не по выбору своих одноклубников, а в результате решения главного тренера . Футболисты столичного клуба проголосовали за капитанство голкипера (второе место в голосовании занял , 3-е ). При этом они знали, что окончательное решение будет за главным тренером. Личка решил, что капитаном команды должен быть полевой игрок, и его выбор пал на 31-летнего парагвайца.

Ранее сообщалось, что Бальбуэна был выбран капитаном «Динамо» в результате голосования игроков.