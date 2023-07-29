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Роналду облил водой оператора после матча Кубка арабских чемпионов

вчера, 20:54

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду облил водой оператора после матча 1-го тура Группы C Кубка арабских чемпионов с «Аль-Шабабом» (0:0).

Инцидент произошёл в тот момент, когда футболист находился на бровке поля, а мужчина с камерой приблизился к нему. Игрок также жестом показал оператору, чтобы тот ушёл.

Роналду облил водой оператора после матча Кубка арабских чемпионов Роналду облил водой оператора после матча Кубка арабских чемпионов

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Аль-Наср  Роналду Криштиану
Перевод с sportskeeda.com Фото: Твиттер aawsat_spt
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Все комментарии
Catenaccio_86
Catenaccio_86
вчера в 22:37
Это уже агония. На поле ничего не получается, голов нет. Ещё и выбрал не самый богатый клуб СА. Походу трофеев ему в насре не видать.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 22:29
Истеричка.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:11
Хам-он и в Африке хам,и на Аравийском полуострове.
протон
протон ответ Великий Пуховик (раскрыть)
вчера в 22:00
Я бы сказал, памятный плеск воды. От звезды футбола!
Если бы оператор еще попросил автограф у звезды, никто бы ничего не сказал). И тему замяли сразу.
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 21:49
Очевидно, журналисты как обычно вывернули всё наизнанку. Скорее всего, оператор попросил Роналду полить его водой, так как очень жарко, а у него самого руки заняты камерой. Роналду хороший человек и не смог отказать. Вот так, помог человеку, а его теперь выставляют виноватым.
протон
протон
вчера в 21:45, ред.
Ну у всё теперь начнётся, тема на неделю на первых полосах. Ах, какой же не красивый поступок от футболиста, негодяй.
Прямо в лицо плеснул со всей силой, заставил беднягу полдня сушиться прям утонул как в бассейне от плеска воды.  а что самое смешное в других СМИ пишут что Роналду бросил бутылку в оператора после матча Кубка арабских чемпионов. Не знают за что зацепить игрока.
8w6hw757nmx4
8w6hw757nmx4
вчера в 21:44
Кажись звезда начинает позволять себе лишнего
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 21:41
"Неудержимый-7"... А-ха-ха-ха... 🤭😄...
abuefftagir
abuefftagir
вчера в 21:21
На поле уже ничего не может делать, хоть за пределами отметился.
протон
протон
вчера в 21:19
А причина какая была? Просто дал в жару охладится.
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 21:05
А кому он нужен?
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:57
Видимо уже незнают какую ещё новость выдать про Рона , что уже такую откровенную чушь выставляют для хоть какого-то обсуждения .
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:57
Жестом показал, чтобы он ушёл - интересно куда?)))
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