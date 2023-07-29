Роналду облил водой оператора после матча Кубка арабских чемпионов

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду облил водой оператора после матча 1-го тура Группы C Кубка арабских чемпионов с «Аль-Шабабом» (0:0).
Инцидент произошёл в тот момент, когда футболист находился на бровке поля, а мужчина с камерой приблизился к нему. Игрок также жестом показал оператору, чтобы тот ушёл.
Прямо в лицо плеснул со всей силой, заставил беднягу полдня сушиться прям утонул как в бассейне от плеска воды. а что самое смешное в других СМИ пишут что Роналду бросил бутылку в оператора после матча Кубка арабских чемпионов. Не знают за что зацепить игрока.
Прямо в лицо плеснул со всей силой, заставил беднягу полдня сушиться прям утонул как в бассейне от плеска воды. а что самое смешное в других СМИ пишут что Роналду бросил бутылку в оператора после матча Кубка арабских чемпионов. Не знают за что зацепить игрока.