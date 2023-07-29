Роналду облил водой оператора после матча Кубка арабских чемпионов

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вчера, 20:54

Нападающий «Аль-Насра» облил водой оператора после матча 1-го тура Группы C Кубка арабских чемпионов с «Аль-Шабабом» (0:0).

Инцидент произошёл в тот момент, когда футболист находился на бровке поля, а мужчина с камерой приблизился к нему. Игрок также жестом показал оператору, чтобы тот ушёл.