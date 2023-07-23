Вендел без объяснения причины не вернулся в Россию

Полузащитник «Зенита» Вендел не прибыл в Россию.
По данным источника, футболист без объяснения причины не вернулся в Санкт-Петербург. В северную столицу России прибыл только агент игрока.
Такое поведение бразильца вызвало недовольство у руководства «Зенита».
А прибыл агентишка смутьяна.
А прибыл агентишка смутьяна.
Наверное жена собралась рожать, а он самым первым хочет увидеть наследника! (Свят, свят! Хотя бы не ипанулся на кафельный пол в родильном зале...)))
Наверное жена собралась рожать, а он самым первым хочет увидеть наследника! (Свят, свят! Хотя бы не ипанулся на кафельный пол в родильном зале...)))