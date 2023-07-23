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Вендел без объяснения причины не вернулся в Россию

сегодня, 10:29

Полузащитник «Зенита» Вендел не прибыл в Россию.

По данным источника, футболист без объяснения причины не вернулся в Санкт-Петербург. В северную столицу России прибыл только агент игрока.

Такое поведение бразильца вызвало недовольство у руководства «Зенита».

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 11:13
В подлиннике-"Такое поведение бразильца вызвало недовольство у руководства «Зенита" и "Фламенго".
А прибыл агентишка смутьяна.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:58
Бунт на корабле!?
particular
particular
сегодня в 10:55
На всякий случай, можно осудить... Как у нас водится...
Василий 50
Василий 50
сегодня в 10:50
Он вытер ноги о Зенит
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 10:48
Все бразильцы такие
Grizly88
Grizly88
сегодня в 10:48
Вернется, куда денется?
abuefftagir
abuefftagir
сегодня в 10:39
Видимо уйдёт с малкомом ...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:37
Вендел не вернулся!?)
Наверное жена собралась рожать, а он самым первым хочет увидеть наследника! (Свят, свят! Хотя бы не ипанулся на кафельный пол в родильном зале...)))
Anton Hohlov
Anton Hohlov
сегодня в 10:31
Санкций ему насыпать пора
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:30
Рано делать выводы. скоро объявится и все объяснит...наверно
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