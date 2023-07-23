Вендел без объяснения причины не вернулся в Россию

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сегодня, 10:29

Полузащитник «Зенита» не прибыл в Россию.

По данным источника, футболист без объяснения причины не вернулся в Санкт-Петербург. В северную столицу России прибыл только агент игрока.

Такое поведение бразильца вызвало недовольство у руководства «Зенита».