Ромелу Лукаку согласовал контракт с «Ювентусом»

«Ювентус» пытается приобрести нападающего «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку. Речь идёт об обмене бельгийца на сербского форварда Душана Влаховича с доплатой в размере 40 миллионов евро со стороны лондонского клуба.
Лукаку уже согласовал личный контракт с туринской командой. Завершение сделки зависит от решения главного тренера «Челси» Маурисио Почеттино.
В минувшем сезоне, выступая на правах аренды за «Интер», Лукаку провёл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 мячей и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего бельгийца в 40 миллионов евро.
Поэтому, это единственный вариант, как спихнуть бельгийскую плаксу!) ведь он даже успел подлянку сделать и Интеру, которому он кланялся все эти годы
Поэтому, это единственный вариант, как спихнуть бельгийскую плаксу!) ведь он даже успел подлянку сделать и Интеру, которому он кланялся все эти годы
Уже готовится походу лабзать очередную герб на футболке (7-ая вроде уже будет)
Уже готовится походу лабзать очередную герб на футболке (7-ая вроде уже будет)
это вымысел какой то
это вымысел какой то