Ромелу Лукаку согласовал контракт с «Ювентусом»

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сегодня, 10:24

«Ювентус» пытается приобрести нападающего «Челси» и сборной Бельгии . Речь идёт об обмене бельгийца на сербского форварда с доплатой в размере 40 миллионов евро со стороны лондонского клуба.

Лукаку уже согласовал личный контракт с туринской командой. Завершение сделки зависит от решения главного тренера «Челси» Маурисио Почеттино.

В минувшем сезоне, выступая на правах аренды за «Интер», Лукаку провёл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 мячей и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего бельгийца в 40 миллионов евро.