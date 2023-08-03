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Ромелу Лукаку согласовал контракт с «Ювентусом»

сегодня, 10:24

«Ювентус» пытается приобрести нападающего «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку. Речь идёт об обмене бельгийца на сербского форварда Душана Влаховича с доплатой в размере 40 миллионов евро со стороны лондонского клуба.

Лукаку уже согласовал личный контракт с туринской командой. Завершение сделки зависит от решения главного тренера «Челси» Маурисио Почеттино.

В минувшем сезоне, выступая на правах аренды за «Интер», Лукаку провёл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 мячей и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего бельгийца в 40 миллионов евро.

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Все комментарии
Rattlehead
Rattlehead ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 12:11
Это сербское бревнище не стоит обмена, да еще и с доплатой.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 11:57
Боже как можно было его подписать?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:47
Тут большие деньги на кону, но Лукаку этого не стоит.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:41
Большего предателя в футболе не найти
Конь 46
Конь 46
сегодня в 10:59
Хотя бы Лукака тренера не затоптал...
Romeo 777
Romeo 777 ответ FenixSL (раскрыть)
сегодня в 10:49
Никто не хотел платить за него и 40 млн. Только клуб из СА.
Поэтому, это единственный вариант, как спихнуть бельгийскую плаксу!) ведь он даже успел подлянку сделать и Интеру, которому он кланялся все эти годы
FenixSL
FenixSL ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 10:46
не вижу чем он лучше Лакаки кроме как в возрасте)
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 10:44
Эль-балаболло перейдет в Ювентус 😁
Уже готовится походу лабзать очередную герб на футболке (7-ая вроде уже будет)
Romeo 777
Romeo 777 ответ FenixSL (раскрыть)
сегодня в 10:41
Ну может не 40 млн конечно, но доплата будет, Влахович сам не дешевый, и к тому же всего 23 года сербу
FenixSL
FenixSL
сегодня в 10:38
"с доплатой, в размере 40 миллионов евро"
это вымысел какой то
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:34
Ну и как теперь играть. Застолбил место памятник на поле !)
Scorp689
Scorp689
сегодня в 10:32
Хороший игрок, никак свой клуб не найдет...
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