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«Манчестер Сити» объявил о рекордном трансфере защитника

вчера, 12:20

Пресс-служба «Манчестер Сити» объявила о трансфере защитника «Лейпцига» Йошко Гвардиола.

Контракт с футболистом подписан на 5 лет. По данным СМИ, сумма трансфера составила 90 млн евро, что является рекордом среди защитников.

«Манчестер Сити» объявил о рекордном трансфере защитника

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Манчестер Сити  РБ Лейпциг  Гвардиол Йошко
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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 07:48
МС сами себя развели отдав за него 90млн. Лейпциг и за 50 отдал бы)
Создатель kошмаров
Создатель kошмаров
вчера в 20:50
Самый дорогой защитник.... по моему деЛигт и ванДайк подороже были, хотя могу и скорее всего ошибаюсь, гуглить лень.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 20:35
В МС ему проще проявлять себя с крутой стороны чем провалиться.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 19:26
В день когда подписал МЮ Магу 4 года назад, Ман. Сити решил перебить цену самого дорогого защитника, надеюсь не такого привозящего
Dima salev
Dima salev
вчера в 18:51
Пеп правильно делает, он укреплял защиту и выграл лиги чемпионов. А Псж покупает только нападающий и полузащитника а защита слабая пропускают много и вылетает из лиги чемпионов
lotsman
lotsman
вчера в 16:58
Цена удивляет. Я просто мало что знаю об этом защитнике.
xf4c5thuwrk7
xf4c5thuwrk7
вчера в 16:15
Сити могут себе такое позволить
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:00
Две Гвардиолы лучше, чем один.
Lexx1k
Lexx1k ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 14:47
борода старит.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 14:23
"Чем прославился-то?"

На ЧМ 2022 побил рекорд "мобильности" Боатенга (2015г).
Валерыч
Валерыч
вчера в 13:52
На Джикию похож, однако.))
А почему такая цена космическая у него?
Чем прославился-то?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:50, ред.
Гвардиол...в 43 года...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:42
Загадочная история Бенджамина Баттона...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ abuefftagir (раскрыть)
вчера в 13:40
Всё так.
Единственная защита против Месси - оставить его без мяча, как это регулярно (зонно) делала Бавария..., за исключением далёкой супер Мессиады в ЛЧ 2015-го.
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:19
Откуда такая огромная цена
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:18
Да, денег у них очень много
abuefftagir
abuefftagir ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 13:12
Ну Месси не только его качнул,что он делал с Пепе,с Рамосом,с Боатенго..для Месси разве есть ЗАЩИТА..
Igo0rek
Igo0rek ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 12:59
Ну то есть прям как стоячего?
shlomo
shlomo
вчера в 12:52
Один Гвардиола хорошо, а два еще лучше....:))))

У Пепа, если травмы не будут мучать и быстро адаптируется выйдет на другой уровень или есть ещё вариант, что как Магуайер не выдержит давления из-за ценника и начнет привозить.

Ну а так что, не до конца понимаю этот трансфер, но руководству и Пепу виднее.
Йошко в любом случае удачи!
Grizly88
Grizly88 ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 12:47
Обошел как стоячего столба
Grizly88
Grizly88 ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 12:46
Посмотри матч Аргентина Хорватия
Igo0rek
Igo0rek ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 12:41
Не обманываешь?
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:36
Месси качнул его
альсато
альсато ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 12:36
в 21-ть один-я брился раз в неделю)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:31
Удачи парню, посмотрим на него в АПЛ
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:29
Двадцать один год....
По виду на 2 года старше Хосепа....)))
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 12:22
Ну посмотрим чего он стоит на поле
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