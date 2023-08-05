«Манчестер Сити» объявил о рекордном трансфере защитника

Пресс-служба «Манчестер Сити» объявила о трансфере защитника «Лейпцига» Йошко Гвардиола.
Контракт с футболистом подписан на 5 лет. По данным СМИ, сумма трансфера составила 90 млн евро, что является рекордом среди защитников.
Пресс-служба «Манчестер Сити» объявила о трансфере защитника «Лейпцига» Йошко Гвардиола.
Контракт с футболистом подписан на 5 лет. По данным СМИ, сумма трансфера составила 90 млн евро, что является рекордом среди защитников.
По виду на 2 года старше Хосепа....)))
По виду на 2 года старше Хосепа....)))