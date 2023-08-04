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Агуэро объяснил, почему Месси решил перейти в «Интер Майами»

сегодня, 12:27

Экс-нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал о причинах выбора Лионелем Месси клуба «Интер Майами» для продолжения карьеры.

Мне кажется, что между Майами и Саудовской Аравией Лео выбрал первый вариант из-за комфорта. Майами — замечательное место, здесь много латиноамериканцев. Вероятно, он подумал и о своей семье, в Саудовской Аравии им было бы сложнее.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38. ответ abuefftagir (раскрыть)
сегодня в 15:48
Всю нормально, отдыхаю!
abuefftagir
abuefftagir ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 15:44
Байкал здорово Как дела?
abuefftagir
abuefftagir
сегодня в 15:43
Когда дело касается семьи, деньги не имеет значения. Не то что португальский Нарцисс, хотя какая семья там,дети даже не знают кто их мамы...
abuefftagir
abuefftagir ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 15:37
👍👍👍👍👍👍👍👍👍
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 15:31, ред.
Так в том то всё и дело, что доход от перехода может достигать разы если не десятки раз.
Месси пошёл по пути Майкла Джордана, который в своё время заключил контракт с Nike.
Майкл Джордан подписал контракт с Nike в 1984 году, за несколько месяцев до дебюта в НБА. и тогда Nike рисковали, но у них просто не было выбора и они пошли на сделку.
Джордан не просто получал деньги за рекламу, он стал получать проценты с продаж.
Так вот Месси сейчас сделал даже круче, он будет получать с МЛС, с команды, он получит долю Интера, он получит долю с продаж с Apple и Adidas, он будет получать долю с трансляций лиги, там ещё много куча всяких компании и прибыли в карман Месси.
Nike тогда рисковал соглашаясь на такие условия, а сейчас никто не рискует, все наоборот знают, что подписывают с лучшим игроком за всю историю футбола, который выиграл все возможные турниры, а лицезреть его игру тем более на том континенте будут хотеть многие.
Там по сути сейчас работает вся индустрия на Месси.
Такого не было ещё никогда, это пожалуй самая крупная сделка за всю историю.
Роналду остаётся только нервно грызть галстук!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:15
Всё до банального, просто !☝️😉
f4vh2w77264g
f4vh2w77264g
сегодня в 15:14
Спасибо что объяснил нам,неведующим
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 14:54
Спасибо за объяснение, но мы и сами это знали..
Шуnя771
Шуnя771 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 14:31
Допустим не в "несколько десятков раз больше" зарабатывает Месси, но больше, предположительно.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:21
Денег Месси себе уже заработал, можно и в удовольствие поиграть, а не напрягаться.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 13:57
Месси поставил семью выше денег? Смешно , имеют доход от apple, adidas, еше и с продажи атрибутики всех клубов MLS, еше досихпор платит Барселона
drug01
drug01
сегодня в 13:47
Ещё будет множество разных версий, будем смотреть!
Elliada
Elliada
сегодня в 13:32, ред.
Это понятно. Месси поставил семью выше денег. В СА едут только гастарбайтеры, которые думают лишь о деньгах. Мане, Бензема, Брозович, Канте, Менди - у них нет собственных семей, поэтому могут себе позволить потерпеть ради денег. Другое дело - Роналду, который поставил деньги выше семьи. Конечно, у него девушка на контракте, её мнение ему не интересно, но детей жалко. К примеру, старшего сына выдернул из нормальной футбольной академии и потащил в СА. Ради детей мог бы отказаться, но алчность дает о себе знать.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 13:22
В МЛС можно ходить пешком
Пресса всё равно будет положительной
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 13:20
Просто в СА спросили бы за качество футбола
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 13:14
Месси в СА предлагали очень много, да неприличия много, суммы варьируется но возьмём средне, полтора ярда. Даже за игрока с будущим Мбаппе и то лярд давали.
Но он выбрал действительно комфорт семьи, он поставил на первое место комфорт и благополучие семь, а деньги... без этого тоже никуда. Месси всё грамотно предусмотрел и заключил контракты, по которым он как мне кажется будет получать даже больше.

Ну и как же не сравнить старых друзей соперников, конечно о Роналду сказать тоже надо.
Здесь его Месси опять обошёл на легко и с песней как поётся. Роналду думал, что он станет самым дорогим игроком мира и поначалу хвастался и умолялся сам собой любимым, но сейчас он об этом молчит. Но не признаться же, что Лео зарабатывает в несколько десятков раз больше чем он, это просто депрессия для него.
Лео в Америке любят, причём все без исключения, его игрой наслаждаются, а фанаты команд в СА кричат кричалки во славу Месси, что бы посмеяться над Роналду.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:00
Серхио высказал свою версию - кто следующий?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:55
Он сделал правильный выбор, одобрям!
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