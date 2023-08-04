Агуэро объяснил, почему Месси решил перейти в «Интер Майами»

Экс-нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал о причинах выбора Лионелем Месси клуба «Интер Майами» для продолжения карьеры.
Мне кажется, что между Майами и Саудовской Аравией Лео выбрал первый вариант из-за комфорта. Майами — замечательное место, здесь много латиноамериканцев. Вероятно, он подумал и о своей семье, в Саудовской Аравии им было бы сложнее.
Но он выбрал действительно комфорт семьи, он поставил на первое место комфорт и благополучие семь, а деньги... без этого тоже никуда. Месси всё грамотно предусмотрел и заключил контракты, по которым он как мне кажется будет получать даже больше.
Ну и как же не сравнить старых друзей соперников, конечно о Роналду сказать тоже надо.
Здесь его Месси опять обошёл на легко и с песней как поётся. Роналду думал, что он станет самым дорогим игроком мира и поначалу хвастался и умолялся сам собой любимым, но сейчас он об этом молчит. Но не признаться же, что Лео зарабатывает в несколько десятков раз больше чем он, это просто депрессия для него.
Лео в Америке любят, причём все без исключения, его игрой наслаждаются, а фанаты команд в СА кричат кричалки во славу Месси, что бы посмеяться над Роналду.
Но он выбрал действительно комфорт семьи, он поставил на первое место комфорт и благополучие семь, а деньги... без этого тоже никуда. Месси всё грамотно предусмотрел и заключил контракты, по которым он как мне кажется будет получать даже больше.
Ну и как же не сравнить старых друзей соперников, конечно о Роналду сказать тоже надо.
Здесь его Месси опять обошёл на легко и с песней как поётся. Роналду думал, что он станет самым дорогим игроком мира и поначалу хвастался и умолялся сам собой любимым, но сейчас он об этом молчит. Но не признаться же, что Лео зарабатывает в несколько десятков раз больше чем он, это просто депрессия для него.
Лео в Америке любят, причём все без исключения, его игрой наслаждаются, а фанаты команд в СА кричат кричалки во славу Месси, что бы посмеяться над Роналду.
Месси пошёл по пути Майкла Джордана, который в своё время заключил контракт с Nike.
Майкл Джордан подписал контракт с Nike в 1984 году, за несколько месяцев до дебюта в НБА. и тогда Nike рисковали, но у них просто не было выбора и они пошли на сделку.
Джордан не просто получал деньги за рекламу, он стал получать проценты с продаж.
Так вот Месси сейчас сделал даже круче, он будет получать с МЛС, с команды, он получит долю Интера, он получит долю с продаж с Apple и Adidas, он будет получать долю с трансляций лиги, там ещё много куча всяких компании и прибыли в карман Месси.
Nike тогда рисковал соглашаясь на такие условия, а сейчас никто не рискует, все наоборот знают, что подписывают с лучшим игроком за всю историю футбола, который выиграл все возможные турниры, а лицезреть его игру тем более на том континенте будут хотеть многие.
Там по сути сейчас работает вся индустрия на Месси.
Такого не было ещё никогда, это пожалуй самая крупная сделка за всю историю.
Роналду остаётся только нервно грызть галстук!
Месси пошёл по пути Майкла Джордана, который в своё время заключил контракт с Nike.
Майкл Джордан подписал контракт с Nike в 1984 году, за несколько месяцев до дебюта в НБА. и тогда Nike рисковали, но у них просто не было выбора и они пошли на сделку.
Джордан не просто получал деньги за рекламу, он стал получать проценты с продаж.
Так вот Месси сейчас сделал даже круче, он будет получать с МЛС, с команды, он получит долю Интера, он получит долю с продаж с Apple и Adidas, он будет получать долю с трансляций лиги, там ещё много куча всяких компании и прибыли в карман Месси.
Nike тогда рисковал соглашаясь на такие условия, а сейчас никто не рискует, все наоборот знают, что подписывают с лучшим игроком за всю историю футбола, который выиграл все возможные турниры, а лицезреть его игру тем более на том континенте будут хотеть многие.
Там по сути сейчас работает вся индустрия на Месси.
Такого не было ещё никогда, это пожалуй самая крупная сделка за всю историю.
Роналду остаётся только нервно грызть галстук!