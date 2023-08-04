Агуэро объяснил, почему Месси решил перейти в «Интер Майами»

Экс-нападающий «Манчестер Сити» рассказал о причинах выбора клуба «Интер Майами» для продолжения карьеры.

Мне кажется, что между Майами и Саудовской Аравией Лео выбрал первый вариант из-за комфорта. Майами — замечательное место, здесь много латиноамериканцев. Вероятно, он подумал и о своей семье, в Саудовской Аравии им было бы сложнее.