«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере нападающего «Аталанты»

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» объявила о трансфере нападающего «Аталанты» Расмуса Хёйлунда.
Контракт с датчанином подписан на 5 лет (с возможностью продления на ещё один сезон). По данным СМИ, сумма перехода составила 75 млн евро (плюс 10 млн евро в качестве бонусов).
... но да, в АПЛ в футбол играют немного по-другому. И да, я не имею ввиду самый глупый в мире стереотип про "бей-беги". Я имею ввиду судейство, потому что в Англии, традиционно, судьи разрешают играть чуть жестче. Соответственно, тебе нужна физика, чтобы пожестче бороться, или скорость, чтобы уходить от фолов. А в идеале - и то, и другое
... но да, в АПЛ в футбол играют немного по-другому. И да, я не имею ввиду самый глупый в мире стереотип про "бей-беги". Я имею ввиду судейство, потому что в Англии, традиционно, судьи разрешают играть чуть жестче. Соответственно, тебе нужна физика, чтобы пожестче бороться, или скорость, чтобы уходить от фолов. А в идеале - и то, и другое
Это фиаско
Это фиаско
У Тен Хагу под его схему нужен чистый центрфорвард. В команде таких сейчас - ноль. На рынке трансферов их в этом году - примерно столько же.
Соответственно, вариантов уже немного.
А тут парень подходит и по фактуре для АПЛ, и по манере игры для схемы Тен Хага. Плюс еще МЮ - его любимая команда.
Соответственно, если рассуждать про этот трансфер - то почему бы и да?)
У Тен Хагу под его схему нужен чистый центрфорвард. В команде таких сейчас - ноль. На рынке трансферов их в этом году - примерно столько же.
Соответственно, вариантов уже немного.
А тут парень подходит и по фактуре для АПЛ, и по манере игры для схемы Тен Хага. Плюс еще МЮ - его любимая команда.
Соответственно, если рассуждать про этот трансфер - то почему бы и да?)
Вегхорст не тянет..., а Рашфорд до полноценного напада так и не дорос.
Вегхорст не тянет..., а Рашфорд до полноценного напада так и не дорос.