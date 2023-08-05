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«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере нападающего «Аталанты»

вчера, 15:03

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» объявила о трансфере нападающего «Аталанты» Расмуса Хёйлунда.

Контракт с датчанином подписан на 5 лет (с возможностью продления на ещё один сезон). По данным СМИ, сумма перехода составила 75 млн евро (плюс 10 млн евро в качестве бонусов).

«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере нападающего «Аталанты»

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Ман Юнайтед  Аталанта  Хёйлунд Расмус
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Все комментарии
kovalev-barin
kovalev-barin ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
сегодня в 09:03
Не знаю, о каких комментаторских фишках ты говоришь и каких комментаторов ты имеешь ввиду...

... но да, в АПЛ в футбол играют немного по-другому. И да, я не имею ввиду самый глупый в мире стереотип про "бей-беги". Я имею ввиду судейство, потому что в Англии, традиционно, судьи разрешают играть чуть жестче. Соответственно, тебе нужна физика, чтобы пожестче бороться, или скорость, чтобы уходить от фолов. А в идеале - и то, и другое
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov
сегодня в 07:21
75 лямов .за кого????Антони за 90 уже взяли...
Это фиаско
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 03:48
раньше было понятно что АПЛ это бей беги в основном,сериАл-защита ,Ла лига-техника, сейчас все размыто Итальянские клубы играют в атакующий футбол кроме Ювентуса (к сожалению) в АПЛ соответственно так же
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ kovalev-barin (раскрыть)
сегодня в 03:46
что значит подходит под АПЛ? в АПЛ играют не в футбол как везде? хватит эти комментаторские штучки использовать , игрок либо топ уровня либо нет,дело не а апл или в серии А, Ла лиге.
Viduka
Viduka
вчера в 22:34
Аналог Гвардиолы в лице Тен Хага есть, аналог Холланда в лице Хёйлунда есть. Дело за малым — подписать аналог Де Брёйне, благо и такой имеется:)
pomor45
pomor45 ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 21:18
Все подделки в Китае изготавливают под плотным западным патронажем.
myst5
myst5
вчера в 20:39
Странный трансфер за такие деньги . Проще было бы побороться за Кейна
Roger Young
Roger Young
вчера в 20:21
Отличный трансфер, желаю удачи!
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:09
Ты именно та, "не подделка" из Китая (Звонкий))
Grizly88
Grizly88 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 18:46, ред.
Если за такие деньги купили он должен забивать как Холланд, раньше онем не слышал
kovalev-barin
kovalev-barin ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 18:42
А что, собственно, непонятного?

У Тен Хагу под его схему нужен чистый центрфорвард. В команде таких сейчас - ноль. На рынке трансферов их в этом году - примерно столько же.

Соответственно, вариантов уже немного.

А тут парень подходит и по фактуре для АПЛ, и по манере игры для схемы Тен Хага. Плюс еще МЮ - его любимая команда.

Соответственно, если рассуждать про этот трансфер - то почему бы и да?)
Karkaz
Karkaz ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 18:11
Ну если сам батя до сих пор в обиде и он об этом говорил, то вопросов нет. А так, Кин, как отдельная личность и клуб это разные вещи.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 17:43
Надеюсь оправдает
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 17:38
Он никогда не перешёл бы в МЮ, его батю играющего за Ман.Сити, Кин сломал игрок МЮ так зачем говорить о том что даже в фантазиях не произошло
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 17:22, ред.
А чё понимать ? Тут логика лысого голландца как раз таки просматривается.
Вегхорст не тянет..., а Рашфорд до полноценного напада так и не дорос.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 16:31
Даже меньше, МС купили норвежца всего за 60 млн.евро
Catenaccio_86
Catenaccio_86
вчера в 15:36
Исходя из этого трансфера, понимаешь какие пи..ры боссы Милана. Продали в Ньюкасл Тонали дешевле этого датчанина.
Karkaz
Karkaz
вчера в 15:22, ред.
Если не ошибаюсь столько же было заплачено Сити за Холланда, лучше бы на него и бросили все силы в МЮ.
ssspartak
ssspartak
вчера в 15:11
Как то обесценивается футбол когда видишь такие суммы за переход. В свое время более звездные игроки стоили дешевле.
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:09
Непонятный трансфер
sihafazatron
sihafazatron ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 15:08
Какой-то Холланд с алиэкспресс))) Сомнительно....но посмотрим.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:06
Если будет играть как Холанд, то трансфер хорош!
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