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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

Стало известно, сколько ПСЖ хочет получить за Неймара

вчера, 12:43

Нападающий Неймар хочет покинуть ПСЖ.

Парижане готовы продать игрока за 50-80 миллионов фунтов стерлингов. Сам футболист хотел бы вернуться в «Барселону», но из-за финансового положения каталонцев это вряд ли возможно.

У Неймара есть варианты и в Саудовской Аравии.

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ПСЖ  Неймар
Перевод с skysports.com
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Все комментарии
2aq3vuw2h2kr
2aq3vuw2h2kr
вчера в 14:36
Парижане набрались звёзд, теперь не знают кому бы их сплавить
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:18
ПСЖ в этом сезоне середняк... Склоки, распродажи... Даже тренер не поможет....
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:48
Я считаю так, 50 это нормально, т.к это в фунтах, а вот 80 это уже много за него. Зная характер игрока толку от него будет не так много, да талант и все такое, но очень избалованный и безответственный игрок, который из-за своего глупого характера так и не стал великим, хотя имел все для этого данные....
В Европе думаю не каждый клуб пойдет на такой трансфер, т.к во-первых игроку уже за тридцать, во-вторых повторюсь это ветер в голове, ну и в - третьих травмотичность высокая....а вот Саудит, для пиара с радостью заберут его в свою лигу. МЛС не рассматриваю, т.к для них это огромные деньги
ДСА
ДСА
вчера в 13:28
Сплошные убытки от этих суперзвезд, особенно когда они начинают капризничать.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:26
ожидал увидеть сумму намного больше, а так 50-80 продадут без проблем
112910415
112910415
вчера в 13:25
обналичить парня ... это правильное и своевременное решение
Гость
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