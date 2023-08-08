Стало известно, сколько ПСЖ хочет получить за Неймара

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вчера, 12:43

Нападающий хочет покинуть ПСЖ .

Парижане готовы продать игрока за 50-80 миллионов фунтов стерлингов. Сам футболист хотел бы вернуться в «Барселону», но из-за финансового положения каталонцев это вряд ли возможно.

У Неймара есть варианты и в Саудовской Аравии.