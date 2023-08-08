Стало известно, сколько ПСЖ хочет получить за Неймара

Нападающий Неймар хочет покинуть ПСЖ.
Парижане готовы продать игрока за 50-80 миллионов фунтов стерлингов. Сам футболист хотел бы вернуться в «Барселону», но из-за финансового положения каталонцев это вряд ли возможно.
У Неймара есть варианты и в Саудовской Аравии.
В Европе думаю не каждый клуб пойдет на такой трансфер, т.к во-первых игроку уже за тридцать, во-вторых повторюсь это ветер в голове, ну и в - третьих травмотичность высокая....а вот Саудит, для пиара с радостью заберут его в свою лигу. МЛС не рассматриваю, т.к для них это огромные деньги
В Европе думаю не каждый клуб пойдет на такой трансфер, т.к во-первых игроку уже за тридцать, во-вторых повторюсь это ветер в голове, ну и в - третьих травмотичность высокая....а вот Саудит, для пиара с радостью заберут его в свою лигу. МЛС не рассматриваю, т.к для них это огромные деньги