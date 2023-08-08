Неймар имеет шансы продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Нападающий Неймар может покинуть ПСЖ.
Ранее стало известно, что бразилец уведомил руководство клуба о своем желании уйти, он хочет вернуться в «Барселону».
Клуб из Саудовской Аравии готов платить Неймару 300-400 миллионов евро в год.
У футболиста также есть варианты в Англии.
Вести размеренную, спокойную жизнь и посвятить себя только спорту - это не для него. Хотя и большие деньги.
Думаю, будет искать варианты в Европе.
Вести размеренную, спокойную жизнь и посвятить себя только спорту - это не для него. Хотя и большие деньги.
Думаю, будет искать варианты в Европе.
PS зачем его возвращать в Барселону, мне кажется его история главы давно закончено с того момента как он выбрал ПСЖ. Обратно дороги нет. На его место можно найти нового молодого бразильца а не 30летнего вечнотравмирующегося футболиста, который еще любит погулять на широкую ногу в пабах и на вечеринках.
PS зачем его возвращать в Барселону, мне кажется его история главы давно закончено с того момента как он выбрал ПСЖ. Обратно дороги нет. На его место можно найти нового молодого бразильца а не 30летнего вечнотравмирующегося футболиста, который еще любит погулять на широкую ногу в пабах и на вечеринках.