Неймар имеет шансы продолжить карьеру в Саудовской Аравии

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вчера, 09:19

Нападающий может покинуть ПСЖ .

Ранее стало известно, что бразилец уведомил руководство клуба о своем желании уйти, он хочет вернуться в «Барселону».

Клуб из Саудовской Аравии готов платить Неймару 300-400 миллионов евро в год.

У футболиста также есть варианты в Англии.