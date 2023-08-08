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Неймар имеет шансы продолжить карьеру в Саудовской Аравии

вчера, 09:19

Нападающий Неймар может покинуть ПСЖ.

Ранее стало известно, что бразилец уведомил руководство клуба о своем желании уйти, он хочет вернуться в «Барселону».

Клуб из Саудовской Аравии готов платить Неймару 300-400 миллионов евро в год.

У футболиста также есть варианты в Англии.

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ПСЖ  Неймар
Перевод с barcauniversal.com
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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:55
Давненько за этого пассажира ничего не слышали.
Именной верблюд скакунец уже подкован!)
Nazi
Nazi ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 14:13
Нет дорогой, я лично продам родину за 1 лям евро..
just futball
just futball
вчера в 14:00
Только не в Барсу. А так удачи ему.
112910415
112910415
вчера в 13:08
очень, очень соблазнительно
Alex12357
Alex12357
вчера в 12:57
В Саудовскую Аравию можно Неймару и в 35 лет идти,а вот в Барселону или Челси -можно сейчас.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:55
Конечно поедет,такие крутые предложения.
DXTK
DXTK
вчера в 12:51, ред.
Неймар так и не стал великим бразильским игроком на ровне с Роналдо, Роналдиньо, я уже не говорю про Пеле, его пик карьеры остался в Барселоне, и то его будут лишь помнить по супер трио МСН. А переезд в Сауд Аравию будет его завершением карьеры.

PS зачем его возвращать в Барселону, мне кажется его история главы давно закончено с того момента как он выбрал ПСЖ. Обратно дороги нет. На его место можно найти нового молодого бразильца а не 30летнего вечнотравмирующегося футболиста, который еще любит погулять на широкую ногу в пабах и на вечеринках.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 12:37
Да, судьба людей проверяет на прочность, наличие эгоизма и алчность не только на футбольном поле, но и за его пределами... Такие суммы отношения к футболу точно не имеют... Посмотрим - если это правда...
r8gy7mfj4v7j
r8gy7mfj4v7j
вчера в 12:23
Так он лучшим никогда не станет, а ведь он хотел Золотой мяч ещё взять
Jocket
Jocket ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 12:09
За такие деньги и в Саудовской Аравии можно вести разгульную жизнь.
praporchik zadov
praporchik zadov ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 11:51
300-400 лямов это по твоему хорошие деньги?А отличные деньги это какие?да это просто е..утся какие бабосы!!!!Просто не лезит в башку такие суммы....
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Nazi (раскрыть)
вчера в 11:28
Ну мы -то с тобой другие,точно входим в оставшийся 1 процент,да!?
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 11:27
Оценка дальнейшего пути неправильная.Правильная-"может закончить карьеру".
ДСА
ДСА
вчера в 11:25
Это самый реальный вариант для Неймара и денег много и поплакать на поле можно.
Grizly88
Grizly88
вчера в 11:21
Неймар и пять копеек не стоит
sihafazatron
sihafazatron ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 10:59
Раз в полгода не вытерпит конечно) Но можно ведь приехать в С,А. и сразу получить травму и лечится по всему Миру катаясь)) Да и ради такого НЕймар найдет варианты. Может и напрямую договориться с клубом, что ему нужно время подбухивать)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:56
раз в полгода на недельку?когда перерыв в чемпе?не вытерпит))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:53
400 лямов быстро отобьют у него охоту перейти в Барсу!
sihafazatron
sihafazatron ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 10:39
Уехал на недельку в Европу или в штаты куда-нибудь и развлекайся сколько угодно, потом вернулся. Не думаю, что Неймар не найдет вариантов)
А в Европе кому он нужен-то? Кто ему хоть половину от этих денег заплатит?
Nazi
Nazi ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 10:37
За 400 лямов евро люди способны на более страшные вещи, чем похоронить футбол.. 99% даже не подумав продали бы родину, за гораздо скромные деньги. То что Вы пишите, извините меня, это демагогия в чистом виде..
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:09, ред.
в СА предлагают хорошие деньги. Но там не пофестивалишь и шумных вечеринок, которые так любит Неймар, не закатишь.
Вести размеренную, спокойную жизнь и посвятить себя только спорту - это не для него. Хотя и большие деньги.
Думаю, будет искать варианты в Европе.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:07
Даже странно - а по чему он ещё не там?
drug01
drug01 ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 10:02
Думаю так и будет!!!!
Scorp689
Scorp689
вчера в 09:58
Все карнавальщики на заработки к шейхам.... Хороним футбол з большие бабки....
Artemon9
Artemon9
вчера в 09:49, ред.
От одних шейхов к другим. Катарцы надоели, значит пора к саудитам
Вещий
Вещий
вчера в 09:47
Думаю между Барсой и деньгами Неймаренок выберет деньги.
Гость
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