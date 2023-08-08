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Тернер переходит в «Ноттингем Форест»

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A.S.A
A.S.A
вчера в 11:04
Арсенал приобрел Тёрнера не для конкуренции Рамсдейлу, а больше как пиар ход т.к Кронке хотел видеть в состве игроков из США, а Тернер мало того, что основной кипер сборной США, так еще и болельщик клуба и тут не пришлось долго уговаривать игрока и трансфер прошел быстро и гладко! По той же схеме Арсенал купил и Остона Трасти, который перешел к нам из клуба Колорадо, которым так же владеет семья Кронке!
Оба американца покинули наш состав в это ТО, и сейчас Арсенал работает над трансфером вратаря Давида Райя, а вот он уже точно булет очень сильным конкурентом для Рамсдейла, и борьба за право быть основным будет серьезная!!!
Тёрнеру спасибо за сезон, вратарь вполне хорошего уровня, и точно заслуживает больше игрового времени! Удачи ему в Ноттингеме!
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:53
Ну наверное лучше играть чем сидеть на лавочке...
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:22
Думаю что за тренер переходит в Ноттингем Форест , оказалось обычный Тернер !?!)
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:22
Возможно ошибочное решение, учитывая проблемы Ноттингема с финансами.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:55
Думаю, что перешёл ради места в составе...
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