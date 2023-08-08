Тернер переходит в «Ноттингем Форест»

Голкипер «Арсенала» Мэтью Тернер в ближайшее время перейдёт в «Ноттингем Форест».
Клубы согласовали трансфер, его стоимость составит 10 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «лесники» хотят купить защитника «Ромы».
Голкипер «Арсенала» Мэтью Тернер в ближайшее время перейдёт в «Ноттингем Форест».
Клубы согласовали трансфер, его стоимость составит 10 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «лесники» хотят купить защитника «Ромы».
Оба американца покинули наш состав в это ТО, и сейчас Арсенал работает над трансфером вратаря Давида Райя, а вот он уже точно булет очень сильным конкурентом для Рамсдейла, и борьба за право быть основным будет серьезная!!!
Тёрнеру спасибо за сезон, вратарь вполне хорошего уровня, и точно заслуживает больше игрового времени! Удачи ему в Ноттингеме!
Оба американца покинули наш состав в это ТО, и сейчас Арсенал работает над трансфером вратаря Давида Райя, а вот он уже точно булет очень сильным конкурентом для Рамсдейла, и борьба за право быть основным будет серьезная!!!
Тёрнеру спасибо за сезон, вратарь вполне хорошего уровня, и точно заслуживает больше игрового времени! Удачи ему в Ноттингеме!