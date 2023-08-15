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Манчини не стал отвечать на вопрос о возможной работе в Саудовской Аравии

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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:28
Когда весть о Клондайке разлетелась по "всему свету", дута поспешили даже хромые на костылях и одноглазые...
А Манчини тем более... Главное вовремя... Ведь если вам хорошо - это не надолго, а если плохо - не навсегда...)
протон
протон
вчера в 10:52
С самого начала его тренерской карьеры было очевидно что финансы для него не последний аргумент)) При этом ничего плохого в этом не вижу. Но то что он в расцвете сил пришел с сборную Италии и то что она там сделал - думаю останется в истории Скуадры надолго. В общем молодец! Лично даю добро на переход в любой клуб)))
Мне кажется предложение у Роберто есть. Но, не факт, что это арабы. Он, при том, что деньги ставит не на последнее место, амбициозен. Думаю, что были какие-то контакты с большими клубами, с серьезным вызовом.
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