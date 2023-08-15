Манчини не стал отвечать на вопрос о возможной работе в Саудовской Аравии

Роберто Манчини, который ранее покинул пост главного тренера сборной Италии, не стал комментировать слухи о возможной работе с национальной командой Саудовской Аравии.
Сейчас я не хочу о чем-либо думать.
По слухам, в Саудовской Аравии готовы платить специалисту 60 миллионов евро за сезон.
А Манчини тем более... Главное вовремя... Ведь если вам хорошо - это не надолго, а если плохо - не навсегда...)
А Манчини тем более... Главное вовремя... Ведь если вам хорошо - это не надолго, а если плохо - не навсегда...)
Мне кажется предложение у Роберто есть. Но, не факт, что это арабы. Он, при том, что деньги ставит не на последнее место, амбициозен. Думаю, что были какие-то контакты с большими клубами, с серьезным вызовом.
Мне кажется предложение у Роберто есть. Но, не факт, что это арабы. Он, при том, что деньги ставит не на последнее место, амбициозен. Думаю, что были какие-то контакты с большими клубами, с серьезным вызовом.