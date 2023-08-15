Манчини не стал отвечать на вопрос о возможной работе в Саудовской Аравии

1692083932

вчера, 10:18

, который ранее покинул пост главного тренера сборной Италии, не стал комментировать слухи о возможной работе с национальной командой Саудовской Аравии.

Сейчас я не хочу о чем-либо думать.

По слухам, в Саудовской Аравии готовы платить специалисту 60 миллионов евро за сезон.