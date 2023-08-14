Сборную Италии может возглавить бывший главный тренер «Зенита»

Основными кандидатами на освободившуюся должность главного тренера сборной Италии являются бывший наставник «Наполи» Лучано Спаллетти и бывший главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте. Оба специалиста на данный момент находятся без работы.
Спаллетти покинул «Наполи» после победы в чемпионате Италии. Итальянский специалист возглавлял неаполитанцев с лета 2021 года. Помимо «Наполи» Спаллетти был главным тренером «Эмполи», «Сампдории», «Венеции», «Удинезе», «Анконы», «Ромы», «Зенита» и «Интера». 64-летний специалист — двукратный обладатель Кубка Италии, обладатель Суперкубка Италии, обладатель Кубка России, двукратный чемпион России, обладатель Суперкубка России и чемпион Италии.
Антонио Конте был уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма» в марте 2023 года. Итальянский специалист возглавлял «шпор» с ноября 2021 года. Помимо английского клуба Конте был главным тренером: «Ареццо», «Бари», «Аталанты», «Сиены», «Ювентуса», сборной Италии, «Челси» и «Интера». 54-летний специалист является четырёхкратным чемпионом Италии, двукратным обладателем Суперкубка Италии, обладателем Кубка Англии и чемпионом Англии.
Напомним, ранее итальянский тренер Роберто Манчини покинул сборную Италии.
Как всегда- детально и конкретно!!!!!!! Супер!!!!!!!
Как всегда- детально и конкретно!!!!!!! Супер!!!!!!!
На примете, значков еще много, но не все можно достать... Пока, в наличии, больше всего испанских, тетка прислала из Барселоны. В интернете, тоже не все имеются. В клубном филиале "Баварии" в Штутгарте, как правило- немецкие. Но, я в поиске. Пока, вот так.
На примете, значков еще много, но не все можно достать... Пока, в наличии, больше всего испанских, тетка прислала из Барселоны. В интернете, тоже не все имеются. В клубном филиале "Баварии" в Штутгарте, как правило- немецкие. Но, я в поиске. Пока, вот так.
Рад пополнению Вашей коллекции! Какие еще клубные значки у Вас на примете?
Если сборной нужен как Вы выразились "прагматизм", тогда Конте больше подойдет, но это будет скукота...
Рад пополнению Вашей коллекции! Какие еще клубные значки у Вас на примете?
Если сборной нужен как Вы выразились "прагматизм", тогда Конте больше подойдет, но это будет скукота...
По поводу Спалетти. У меня нет уверенности в том, что он справится с работой в сборной. Его футбол, как Вы правильно заметили- атакующий, комбинационный, и, я бы даже сказал- романтичный. Но в этом футболе много лирики и абсолютно отсутствует итальянский прагматизм. В случае с Наполи- такой футбол сработал, учитывая все странности и слабости Серии А. Но поможет ли его идея и доктрина в сборной, не уверен- другой уровень...
Но как и всегда, с Вами- во многом согласен!
Удачи, Дружище!!!
По поводу Спалетти. У меня нет уверенности в том, что он справится с работой в сборной. Его футбол, как Вы правильно заметили- атакующий, комбинационный, и, я бы даже сказал- романтичный. Но в этом футболе много лирики и абсолютно отсутствует итальянский прагматизм. В случае с Наполи- такой футбол сработал, учитывая все странности и слабости Серии А. Но поможет ли его идея и доктрина в сборной, не уверен- другой уровень...
Но как и всегда, с Вами- во многом согласен!
Удачи, Дружище!!!