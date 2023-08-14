Сборную Италии может возглавить бывший главный тренер «Зенита»

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вчера, 09:33

Основными кандидатами на освободившуюся должность главного тренера сборной Италии являются бывший наставник «Наполи» и бывший главный тренер «Тоттенхэма» . Оба специалиста на данный момент находятся без работы.

Спаллетти покинул «Наполи» после победы в чемпионате Италии. Итальянский специалист возглавлял неаполитанцев с лета 2021 года. Помимо «Наполи» Спаллетти был главным тренером «Эмполи», «Сампдории», «Венеции», «Удинезе», «Анконы», «Ромы», «Зенита» и «Интера». 64-летний специалист — двукратный обладатель Кубка Италии, обладатель Суперкубка Италии, обладатель Кубка России, двукратный чемпион России, обладатель Суперкубка России и чемпион Италии.

Антонио Конте был уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма» в марте 2023 года. Итальянский специалист возглавлял «шпор» с ноября 2021 года. Помимо английского клуба Конте был главным тренером: «Ареццо», «Бари», «Аталанты», «Сиены», «Ювентуса», сборной Италии, «Челси» и «Интера». 54-летний специалист является четырёхкратным чемпионом Италии, двукратным обладателем Суперкубка Италии, обладателем Кубка Англии и чемпионом Англии.

Напомним, ранее итальянский тренер покинул сборную Италии.