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Сборную Италии может возглавить бывший главный тренер «Зенита»

вчера, 09:33

Основными кандидатами на освободившуюся должность главного тренера сборной Италии являются бывший наставник «Наполи» Лучано Спаллетти и бывший главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте. Оба специалиста на данный момент находятся без работы.

Спаллетти покинул «Наполи» после победы в чемпионате Италии. Итальянский специалист возглавлял неаполитанцев с лета 2021 года. Помимо «Наполи» Спаллетти был главным тренером «Эмполи», «Сампдории», «Венеции», «Удинезе», «Анконы», «Ромы», «Зенита» и «Интера». 64-летний специалист — двукратный обладатель Кубка Италии, обладатель Суперкубка Италии, обладатель Кубка России, двукратный чемпион России, обладатель Суперкубка России и чемпион Италии.

Антонио Конте был уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма» в марте 2023 года. Итальянский специалист возглавлял «шпор» с ноября 2021 года. Помимо английского клуба Конте был главным тренером: «Ареццо», «Бари», «Аталанты», «Сиены», «Ювентуса», сборной Италии, «Челси» и «Интера». 54-летний специалист является четырёхкратным чемпионом Италии, двукратным обладателем Суперкубка Италии, обладателем Кубка Англии и чемпионом Англии.

Напомним, ранее итальянский тренер Роберто Манчини покинул сборную Италии.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 19:13
Полностью согласен, Дружище- полностью!!!!!!!
Как всегда- детально и конкретно!!!!!!! Супер!!!!!!!
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:53
Согласен с Вами, если учесть, что пристально стал смотреть футбол с ЧМ 98, то с того момента в сборной италии всегда отмечали в первую очередь сильную оборону! Такие мастера как Мальдини, Неста, Кастакурта, Каннаваро, Пануччи, Чиро Ферраро, Дзамбротта чуть позже Бонера, Матерацци,Гроссо,Барцали, Дзаккардо....не могли играть иначе....но времена меняются, и сейчас оборона сборной уже не такая сильная, да и сама Серия А заметно просела в качестве.....
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 18:21
Будем откровенны, Дружище, в сб.Италии, всегда играли знаменитые футболисты, но далеко не всегда, сборная этой страны играла в интересный футбол. Это не сб.Франции, с её поэтическим футболом. Вобщем, посмотрим...
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 15:37
Безусловно, Конте!!!
На примете, значков еще много, но не все можно достать... Пока, в наличии, больше всего испанских, тетка прислала из Барселоны. В интернете, тоже не все имеются. В клубном филиале "Баварии" в Штутгарте, как правило- немецкие. Но, я в поиске. Пока, вот так.
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:09
Доброго дня,дружище!
Рад пополнению Вашей коллекции! Какие еще клубные значки у Вас на примете?
Если сборной нужен как Вы выразились "прагматизм", тогда Конте больше подойдет, но это будет скукота...
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 14:33
После недавней победы Лейпцига в СК, решил я пополнить коллекцию, еще и значком этого клуба. Интересный дизайн: эмблема клуба на фоне кубка Германии, который клуб выиграл в 2021г. Смотрится отлично, а сам кубок- усеян миниатюрными камушками!!!
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 14:18
Приветствую, Дружище!!!
По поводу Спалетти. У меня нет уверенности в том, что он справится с работой в сборной. Его футбол, как Вы правильно заметили- атакующий, комбинационный, и, я бы даже сказал- романтичный. Но в этом футболе много лирики и абсолютно отсутствует итальянский прагматизм. В случае с Наполи- такой футбол сработал, учитывая все странности и слабости Серии А. Но поможет ли его идея и доктрина в сборной, не уверен- другой уровень...

Но как и всегда, с Вами- во многом согласен!
Удачи, Дружище!!!
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:33
Оба варианта хороши, и кажлый из них может дать положительный результат, вот только я бы предпочел Спаллетти, т.к он ставит более атакующий и комбинационный футбол, за которым будет приятно наблюдать. Да и по характеру Конте более непредсказуемый человек, может психануть и бросить команду(хотя речь идет о сборной, и тут для него честь тренировать сборную своей страны)
adekvat
adekvat
вчера в 10:26
Спаллетти пусть дадут со сборной поработать.
ssspartak
ssspartak
вчера в 10:24
Оба варианта хороши. В любом случае сборная Италии получит хорошего тренера.
lotsman
lotsman ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 09:54, ред.
Сергей Богданович пока ещё не бывший.
Futurista
Futurista ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 09:44, ред.
Мы его в гриме не узнаем)...
112910415
112910415
вчера в 09:42
Сергей Богданович ! Какие молниеносные повороты карьеры !
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:38
Баллотели лучше бы попросили стать тренером!)))
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