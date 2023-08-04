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Черевченко ответил на вопрос о своём будущем

сегодня, 12:58

Главный тренер клуба «Истиклол» из чемпионата Таджикистана Игорь Черевченко высказался о своём будущем.

У меня все великолепно. Были на сборах в Узбекистане, провели две игры. Жарко, но все хорошо.

Скучаю ли по России? Я часто прилетаю домой. Работа есть работа. После Нового года посмотрим.

Мы с клубом изначально решили, что контракт будет подписан на год. Дальше будет видно. Хотел бы остаться? Впереди еще полгода договора. Я так далеко не смотрю.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 15:57, ред.
Тренер талантливый, но работой в Химках себя деквалифицировал. К тому же, его высказывание про шварца, и его, якобы умение работать с молодыми- подорвало доверие к Игорю Геннадьевичу. Несолидно было сказано, необдумано...

Но, вообще- удачи Черевченко! Всегда его уважал и уважаю!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 15:25
Лучше работать, чем ждать с моря погоды. Успеха ему!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:28
Приличный тренер. Вернётся.
Определится.
Вещий
Вещий
сегодня в 13:47
Пускай остается... в России ему работы не будет.
sova147
sova147
сегодня в 13:46
Надо смотреть дальше вперёд и строить планы!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:32
Лучше бы оставался в России. В каком-нибудь середняке был бы востребован...
d7n2fxva54h6
d7n2fxva54h6
сегодня в 13:26
Нет у него большого будущего
Гость
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