Черевченко ответил на вопрос о своём будущем

Главный тренер клуба «Истиклол» из чемпионата Таджикистана Игорь Черевченко высказался о своём будущем.
У меня все великолепно. Были на сборах в Узбекистане, провели две игры. Жарко, но все хорошо.
Скучаю ли по России? Я часто прилетаю домой. Работа есть работа. После Нового года посмотрим.
Мы с клубом изначально решили, что контракт будет подписан на год. Дальше будет видно. Хотел бы остаться? Впереди еще полгода договора. Я так далеко не смотрю.
Но, вообще- удачи Черевченко! Всегда его уважал и уважаю!
Но, вообще- удачи Черевченко! Всегда его уважал и уважаю!
Определится.
Определится.