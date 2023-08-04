Черевченко ответил на вопрос о своём будущем

Главный тренер клуба «Истиклол» из чемпионата Таджикистана высказался о своём будущем.

У меня все великолепно. Были на сборах в Узбекистане, провели две игры. Жарко, но все хорошо.

Скучаю ли по России? Я часто прилетаю домой. Работа есть работа. После Нового года посмотрим.

Мы с клубом изначально решили, что контракт будет подписан на год. Дальше будет видно. Хотел бы остаться? Впереди еще полгода договора. Я так далеко не смотрю.