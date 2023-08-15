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«Вест Хэм» приостановил переговоры по Магуайру

вчера, 13:13

«Вест Хэм» отказался от покупки защитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Харри Магуайра. Лондонцы устали ждать, когда игрок согласует условия своего перехода с манкунианцами. «Вест Хэм» переключился на других центральных защитников, но позже может вернуться к варианту с англичанином.

Ранее сообщалось, что Магуайр согласовал условия личного контракта с «молотобойцами». Сумма трансфера должна была составить 30 миллионов фунтов. Но игрок не смог договориться с «Манчестер Юнайтед» о денежной компенсации, связанной со снижением зарплаты, на которое он согласился ради перехода. По данным источника, англичанин хотел получить от «красных» около 7 миллионов фунтов.

Магуайр выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2019 года. На его счету 175 матчей, 7 голов, 5 результативных передач и 42 жёлтых карточки. В прошедшем сезоне 30-летний защитник провёл 31 игру во всех турнирах и получил 9 жёлтых карточек. Его контракт с клубом из Манчестера действует до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает Магуайра в 20 миллионов евро.

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Все комментарии
John 5mith
John 5mith
вчера в 22:22
Что-то жадность у Глейзеров зашкаливает. Сумели раскрутить ВХ на невероятную тридцатку и зажали даже кусочек от этой суммы для Гарри. Теперь ни хрена не получат и одной только зарплаты за сезон тех же 7 лямов заплатят.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 20:47
А Гарри наглая морда)) Еще и компенсацию просит)) Еще и не малую , 7млн))
BDA8181
BDA8181
вчера в 16:19
Мои молитвы были услышаны))) Лучше брать иноземцев, они и дешевле будут.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:56
Руководство "молотобойцев"; подумало:- "А так ли уж нам нужен этот защитник";..)
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:33
Нормальный клуб его и не купит за 30 млн фунтов
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:26
Наконец то дошло - уважаемый футболист Харри, но время берет свое ...
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