Серхио Рамос может продолжить карьеру в Турции

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вчера, 11:59

«Галатасарай» предложил двухлетний контракт защитнику с зарплатой 5,5 миллиона евро за сезон.

Рамос является свободным агентом, так как его контракт с «Пари Сен-Жермен» истёк первого июля.

37-летний испанец выступал за парижан с июля 2021 года. На его счету 58 матчей, 6 голов, 1 ассист и 9 карточек (8 жёлтых и 1 красная).