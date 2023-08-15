Серхио Рамос может продолжить карьеру в Турции

«Галатасарай» предложил двухлетний контракт защитнику Серхио Рамосу с зарплатой 5,5 миллиона евро за сезон.
Рамос является свободным агентом, так как его контракт с «Пари Сен-Жермен» истёк первого июля.
37-летний испанец выступал за парижан с июля 2021 года. На его счету 58 матчей, 6 голов, 1 ассист и 9 карточек (8 жёлтых и 1 красная).
Но долго и ему не придется ждать весточки из песков - кто будет тормозить Малкома и К"?)
Но долго и ему не придется ждать весточки из песков - кто будет тормозить Малкома и К"?)
Недавно открыли месторождение в Черном море почти на 60 лярдов...
Да и в Средиземноморье не собираются отдавать исключительно огромные залежи газа... Правда там грызня турция и Ливия, против целой стаи - Израиля, Кипра, Египта, Греции..., и за них подписывается Франция, да и США....
Недавно открыли месторождение в Черном море почти на 60 лярдов...
Да и в Средиземноморье не собираются отдавать исключительно огромные залежи газа... Правда там грызня турция и Ливия, против целой стаи - Израиля, Кипра, Египта, Греции..., и за них подписывается Франция, да и США....