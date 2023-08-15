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Серхио Рамос может продолжить карьеру в Турции

вчера, 11:59

«Галатасарай» предложил двухлетний контракт защитнику Серхио Рамосу с зарплатой 5,5 миллиона евро за сезон.

Рамос является свободным агентом, так как его контракт с «Пари Сен-Жермен» истёк первого июля.

37-летний испанец выступал за парижан с июля 2021 года. На его счету 58 матчей, 6 голов, 1 ассист и 9 карточек (8 жёлтых и 1 красная).

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 13:25
Да Серёга везде может, только нужен ли ему берег турецкий.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:15, ред.
Для Рамоса это предложение как оскорбление, на фоне сделок европейских футболистов в Саудовской Аравии.
Но долго и ему не придется ждать весточки из песков - кто будет тормозить Малкома и К"?)
Шуnя771
Шуnя771 ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 12:11
Как нет?
Недавно открыли месторождение в Черном море почти на 60 лярдов...
Да и в Средиземноморье не собираются отдавать исключительно огромные залежи газа... Правда там грызня турция и Ливия, против целой стаи - Израиля, Кипра, Египта, Греции..., и за них подписывается Франция, да и США....
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:04
Серёга лёгких путей не ищет - всегда по натуре боец!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:00
И откуда у турок столько денег? У них же нет бездонной газовой трубы.
Гость
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