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Захарян станет игроком «Реал Сосьедада» в ближайшие два дня

вчера, 10:24

Полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян в ближайшие два дня подпишет контракт с «Реал Сосьедадом». В испанском клубе заявили, что игрок сможет выйти на поле уже в субботнем матче.

Захарян провёл 89 игр в составе «Динамо», забил 19 мячей и отдал 25 голевых передач, а также получил 17 жёлтых карточек. В текущем сезоне на счету 20-летнего россиянина 5 матчей, 2 гола и результативная передача. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что стороны не могут согласовать длительность контракта.

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Все комментарии
Храневец
Храневец
вчера в 18:33
Ты сделал свой выбор Арсен .Если что ,то винить будешь только себя ! Удачи в новом клубе !!!!!!!
Михаил Шацк
Михаил Шацк
вчера в 15:40
Спасибо тебе Арсен, удачи и хорошей карьеры!
6cqp232e52h2
6cqp232e52h2
вчера в 15:03
Наверное скоро увидим ,сможет ли Арсен стать полноценной заменой Давиду Сильва,завершивший футбольную карьеру из-за травмы
амурец
амурец
вчера в 13:50
Погоядим, если так будет то здорово
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 12:42
Если Арсен выйдет в субботу на поле, то я открою бутылку испанского вина. И пожелаю успехов в Испании Арсену!!!
drug01
drug01
вчера в 12:06
Ждём с нетерпением в игре в новой команде
Roger Young
Roger Young
вчера в 11:55
Будет забавно если после такого информационного шума сделка сорвется также, как с Челси
Jocket
Jocket
вчера в 11:21
Стать игроком еще не значит играть.
lotsman
lotsman
вчера в 11:01
Наконец то ясность наступит. Надо посмотреть субботний матч.
нечитайло
нечитайло
вчера в 11:00
Очень интересно как сложится карьера
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 10:46
Посмотрим субботний матч
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:31
Любит-не любит...станет-не станет...
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