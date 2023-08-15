Захарян станет игроком «Реал Сосьедада» в ближайшие два дня

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вчера, 10:24

Полузащитник «Динамо» и сборной России в ближайшие два дня подпишет контракт с «Реал Сосьедадом». В испанском клубе заявили, что игрок сможет выйти на поле уже в субботнем матче.

Захарян провёл 89 игр в составе «Динамо», забил 19 мячей и отдал 25 голевых передач, а также получил 17 жёлтых карточек. В текущем сезоне на счету 20-летнего россиянина 5 матчей, 2 гола и результативная передача. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что стороны не могут согласовать длительность контракта.