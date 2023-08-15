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Ромео Лавия станет игроком «Челси»

вчера, 11:41

Футбольный клуб «Челси» достиг принципиальной договорённости о приобретении полузащитника «Саутгемптона» и сборной Бельгии Ромео Лавии. Сумма трансфера 50 миллионов фунтов плюс бонусы. Контракт будет подписан по схеме «7+1». Сегодня вечером клубы уладят последние формальности. Завтра игрок пройдёт медицинский осмотр.

«Аристократы» перехватили 19-летнего бельгийца у «Ливерпуля».

В прошедшем сезоне Лавия сыграл 35 матчей во всех турнирах, отметился голом и результативной передачей, а также получил 10 жёлтых карточек. По итогам прошлого сезона АПЛ «Саутгемптон» выбыл в Чемпионшип.

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Все комментарии
buzzila
buzzila
вчера в 18:04
На его позиции будут Фернандес и Кайседо по 100+ лямов. Не знаю какую выписали личку, но в Ливерпуле явно на позицию опорника было больше вариантов пробиться. Если выбор в такие годы идет в пользу денег, то есть вопросы к дальнейшему прогрессу как игрока. Плюс в Челси еще два тинейджера недешевых надо наигрывать тоже в центр поля. Ну а Галлахер на выход конечно, или затыкание дыр в составе на всякие кубки и замены.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 12:22
Центр поля решили забетонировать…
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 11:52
Саутгемптон обычно Ливерпуль доит
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:47
Челси приобрёл юного костоправа!)
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 11:44
Кто-то в шоке
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:43
Да шикарный контракт для 19 летнего парня!
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 11:42
Хороший контракт Челси ему предлагает в таком возрасте... но кажется немного переплатили за него.
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