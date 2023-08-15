Ромео Лавия станет игроком «Челси»

Футбольный клуб «Челси» достиг принципиальной договорённости о приобретении полузащитника «Саутгемптона» и сборной Бельгии Ромео Лавии. Сумма трансфера 50 миллионов фунтов плюс бонусы. Контракт будет подписан по схеме «7+1». Сегодня вечером клубы уладят последние формальности. Завтра игрок пройдёт медицинский осмотр.
«Аристократы» перехватили 19-летнего бельгийца у «Ливерпуля».
В прошедшем сезоне Лавия сыграл 35 матчей во всех турнирах, отметился голом и результативной передачей, а также получил 10 жёлтых карточек. По итогам прошлого сезона АПЛ «Саутгемптон» выбыл в Чемпионшип.