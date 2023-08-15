Ромео Лавия станет игроком «Челси»

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вчера, 11:41

Футбольный клуб «Челси» достиг принципиальной договорённости о приобретении полузащитника «Саутгемптона» и сборной Бельгии . Сумма трансфера 50 миллионов фунтов плюс бонусы. Контракт будет подписан по схеме «7+1». Сегодня вечером клубы уладят последние формальности. Завтра игрок пройдёт медицинский осмотр.

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