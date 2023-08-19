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«Аталанта» не заявила Миранчука

вчера, 15:18
СассуолоЛоготип футбольный клуб Сассуоло-:-Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта19:30 Не начался

«Аталанта» не внесла в заявку на сезон полузащитника Алексея Миранчука. Судьба российского футболиста решится в ближайшие две недели, так как заявочное окно в Италии закрывается 2 сентября. Напомним, завтра в матче первого тура Серии А 2023/2024 «Аталанта» сыграет против «Сассуоло».

В прошедшем сезоне, играя на правах аренды за «Торино», Миранчук провёл 31 игру во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач. Контракт 27-летнего полузащитника с «Аталантой» действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что россиянин начнёт новый сезон в «Аталанте».

«Аталанта» не заявила Миранчука

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Все комментарии
Верг
Верг ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:24
просто миранчук бездарь, не заиграл в двух итальянских командах
ABir
ABir
вчера в 18:47
Сложно нашим пробиться в Европе, но хоть попробовал
pomor45
pomor45
вчера в 17:50
Все пути из России в Европу ведут в Карабах. Лунёв уже там.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:50
Мну видится здесь след политической составляющей...
Да и 31 игра...., постоянной, полноценной практики не было, отсюда и низкие результаты...
Чумадан, вокзал, ..... Депо Москва - сортировочная....
Лёха1984_
Лёха1984_
вчера в 16:33
Терпения Алексею, и большого упорства,чтобы доказывать своё право быть в заявке
Roger Young
Roger Young ответ Penokkio (раскрыть)
вчера в 16:31, ред.
Если при выборе кого выкупить Влашича или Миранчука, Торино выкупает первого - это значит, что Алексей не утвердился в роли основного игрока.

Миранчук не закрепился в Аталанте, потом также не закрепился в Торино. Теперь надо либо уходить в клубы из второй десятки, либо возвращаться домой и не морочить голову.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 16:29
Значит он им не нужен.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 16:10
За 12 млн его никто не возьмёт
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:08
А Кокорин в заявке
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:07
Ну вот тебе бабушка и Юрьев день
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:59
И зачем его покупали?
Penokkio
Penokkio ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 15:57
Он хорошо играл за Торино, что значит не потянул уровень?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:51
Значит пора возвращаться домой - в Локо!
lotsman
lotsman
вчера в 15:49
И куда его? Домой? Не получилось у Алексея в Европе.
Roger Young
Roger Young
вчера в 15:46
Пу пу пу

А в целом, ничего удивительного. Миранчук не потянул уровня Торино, о какой Аталанте говорить? Пора домой

Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:41, ред.
Понятно что Миранчук не хуже более чем половины из этих 28-ми игроков.... указанных выше....но....
Иногда спортивные причины отходят на второй план...
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 15:35
Это печально
Гость
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