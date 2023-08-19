«Аталанта» не заявила Миранчука

«Аталанта» не внесла в заявку на сезон полузащитника Алексея Миранчука. Судьба российского футболиста решится в ближайшие две недели, так как заявочное окно в Италии закрывается 2 сентября. Напомним, завтра в матче первого тура Серии А 2023/2024 «Аталанта» сыграет против «Сассуоло».
В прошедшем сезоне, играя на правах аренды за «Торино», Миранчук провёл 31 игру во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач. Контракт 27-летнего полузащитника с «Аталантой» действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что россиянин начнёт новый сезон в «Аталанте».
Иногда спортивные причины отходят на второй план...
Иногда спортивные причины отходят на второй план...
Миранчук не закрепился в Аталанте, потом также не закрепился в Торино. Теперь надо либо уходить в клубы из второй десятки, либо возвращаться домой и не морочить голову.
Миранчук не закрепился в Аталанте, потом также не закрепился в Торино. Теперь надо либо уходить в клубы из второй десятки, либо возвращаться домой и не морочить голову.
Да и 31 игра...., постоянной, полноценной практики не было, отсюда и низкие результаты...
Чумадан, вокзал, ..... Депо Москва - сортировочная....
Да и 31 игра...., постоянной, полноценной практики не было, отсюда и низкие результаты...
Чумадан, вокзал, ..... Депо Москва - сортировочная....