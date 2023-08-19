«Аталанта» не заявила Миранчука

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вчера, 15:18

«Аталанта» не внесла в заявку на сезон полузащитника . Судьба российского футболиста решится в ближайшие две недели, так как заявочное окно в Италии закрывается 2 сентября. Напомним, завтра в матче первого тура Серии А 2023/2024 «Аталанта» сыграет против «Сассуоло».

В прошедшем сезоне, играя на правах аренды за «Торино», Миранчук провёл 31 игру во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач. Контракт 27-летнего полузащитника с «Аталантой» действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что россиянин начнёт новый сезон в «Аталанте».