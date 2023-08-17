Дембеле взял в ПСЖ 10-й номер, под которым играл Неймар

Новичок «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле взял в команде 10-й номер.
Ранее под ним в парижской команде играл Неймар, перешедший в саудовский «Аль-Хиляль».
Дембеле подписал контракт с ПСЖ 12 августа.
Новичок «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле взял в команде 10-й номер.
Ранее под ним в парижской команде играл Неймар, перешедший в саудовский «Аль-Хиляль».
Дембеле подписал контракт с ПСЖ 12 августа.
По парижскому кольцу.
В нем сидело и стояло
Сто пятнадцать дембелей....
По парижскому кольцу.
В нем сидело и стояло
Сто пятнадцать дембелей....