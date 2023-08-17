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ГлавнаяНовостиЗаявки и составыФранция. Лига 1 2023/2024

Дембеле взял в ПСЖ 10-й номер, под которым играл Неймар

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galem72
galem72
сегодня в 12:30
Прекрасная возможность у Усмана реанимировать свою карьеру. Удачи ему и поменьше травм!
Grizly88
Grizly88
сегодня в 11:15
10ка Лазаретчику?
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 21:55
Номер бездарей,шарлотанов,и лентяев!!!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:49
Взял и ладно. Что такого необычного в №10 ПСЖ?
Futurista
Futurista
вчера в 21:21
Шел трамвай десятый номер
По парижскому кольцу.
В нем сидело и стояло
Сто пятнадцать дембелей....
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:10
Ну главное без травм, а номер это так...
drug01
drug01
вчера в 20:40
Пусть этот номер принесёт ему удачу...
fpy8upbbjur4
fpy8upbbjur4
вчера в 20:28
Поменяли шило на мыло, он точно не лучше Неймара
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:19
Я - Неймар, подумал негритянок.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 19:38, ред.
Не тяжела ли ноша, юноша?.. Хе..
Elliada
Elliada
вчера в 19:14
Никто не заметит разницы
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