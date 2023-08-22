Тавареш скоро вернётся в Россию

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вчера, 10:17

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зелёнов сообщил, что защитник «красно-белых» скоро вернётся в Россию.

Томаш пока восстанавливается в Португалии. Но уже совсем скоро он вернется в Россию и продолжит лечение здесь — планируется, что в сентябре.

Напомним, португалец получил повреждение передней крестообразной связки в составе молодёжной сборной Португалии.

В прошедшем сезоне Тавареш провёл 18 матчей в российской Премьер-Лиге и Кубке России, забил мяч и отметился голевой передачей. Контракт 22-летнего защитника со «Спартаком» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 3 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что португалец перенёс операцию.