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Тавареш скоро вернётся в Россию

вчера, 10:17

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зелёнов сообщил, что защитник «красно-белых» Томаш Тавареш скоро вернётся в Россию.

Томаш пока восстанавливается в Португалии. Но уже совсем скоро он вернется в Россию и продолжит лечение здесь — планируется, что в сентябре.

Напомним, португалец получил повреждение передней крестообразной связки в составе молодёжной сборной Португалии.

В прошедшем сезоне Тавареш провёл 18 матчей в российской Премьер-Лиге и Кубке России, забил мяч и отметился голевой передачей. Контракт 22-летнего защитника со «Спартаком» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 3 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что португалец перенёс операцию.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
вчера в 11:56
А вот торопиться не надо. Лечиться надо дома.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:44
Что то мутновото....
Nottrow
Nottrow
вчера в 11:34
Проку от такого Тавриша не много, правда, в спартаке таких много.
gph5mak6m43u
gph5mak6m43u
вчера в 10:34
Правильно! Как говаривал Шариков - господа все в Париже! А у нас Тавареши, а как говаривал Лёня Брежнев, дорогие таварэши.
ДСА
ДСА
вчера в 10:21
В России его все называют Товарищ.
Гость
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