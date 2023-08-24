Гол Зайнутдинова принёс «Бешикташу» победу в матче Лиги Конференций

Экс-игрок ЦСКА Бахтиёр Зайнутдинов принёс победу «Бешикташу» над украинским «Динамо» в матче квалификации Лиги Конференций.
Футболист появился на поле во втором тайме и забил решающий гол в компенсированное время. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу турок.
Зайнутдинов стал игроком «Бешикташа» несколько дней назад.
Красиво звучит, аж бальзам на душу, что игрок из РПЛ в дебюте забивает гол, да ещё и победный украинскому клубу.
Красиво звучит, аж бальзам на душу, что игрок из РПЛ в дебюте забивает гол, да ещё и победный украинскому клубу.
Пару дней назад, очередной значок преобрел с эмблемой "Бешика"! Как чувствовал!!!
Пару дней назад, очередной значок преобрел с эмблемой "Бешика"! Как чувствовал!!!