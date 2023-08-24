Гол Зайнутдинова принёс «Бешикташу» победу в матче Лиги Конференций

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вчера, 22:31

Экс-игрок ЦСКА принёс победу «Бешикташу» над украинским «Динамо» в матче квалификации Лиги Конференций.

Футболист появился на поле во втором тайме и забил решающий гол в компенсированное время. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу турок.

Зайнутдинов стал игроком «Бешикташа» несколько дней назад.