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Гол Зайнутдинова принёс «Бешикташу» победу в матче Лиги Конференций

вчера, 22:31
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Киев)2 : 3Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)БешикташМатч завершен

Экс-игрок ЦСКА Бахтиёр Зайнутдинов принёс победу «Бешикташу» над украинским «Динамо» в матче квалификации Лиги Конференций.

Футболист появился на поле во втором тайме и забил решающий гол в компенсированное время. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу турок.

Зайнутдинов стал игроком «Бешикташа» несколько дней назад.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 07:38
Молодец Зайнутдинов первый забитый мяч в Лиги Конференций,продолжать в том же духе !
ОПС
ОПС
сегодня в 05:30
Важная победа Бешикташа. Молодец Зайнутдинов. Может появиться в стартовом составе в ответном матче. А в общем в этой паре еще ничего не решено.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 03:46
Экс-игрок ЦСКА Бахтиёр Зайнутдинов принёс победу «Бешикташу» над украинским «Динамо» в матче квалификации Лиги Конференций.

Красиво звучит, аж бальзам на душу, что игрок из РПЛ в дебюте забивает гол, да ещё и победный украинскому клубу.
Capral
Capral
сегодня в 00:30
Турки конечно пустое место- просто ни о чём команда. В защите пожары, вратарь, тоже, ничего особенного, командной игры нет. Вот только негры неплохие в атаке. Но, если в целом- киевляне смотрелись убедительнее и неизвестно, чем закончится двухматчевое противостояние. Зайнутдинова- с почином, вовремя, подсуетился парень!!!

Пару дней назад, очередной значок преобрел с эмблемой "Бешика"! Как чувствовал!!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:12
С отличным дебютом и Победой тебя Бахтиёр !
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 23:46
Молодец
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 23:24
Баха молодец, но какое теперь отношение имеет к новостям ЦСКА, вы чё админы там курите?)
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:50
Молодец Баха, с почином за новый клуб....
VALENCIA C.F.
VALENCIA C.F.
вчера в 22:44
Рад победе турков!
протон
протон
вчера в 22:38
Динамо и Бешикташ когда-то постоянно играли в ЛЧ.А теперь за квалификацию ЛК борятся.
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