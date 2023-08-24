«Интер Майами» с Месси вышел в финал Кубка США

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вчера, 09:15

«Интер Майами» обыграл «Цинциннати» (3:3, 5:4 в серии пенальти) в полуфинале Открытого кубка США .

За «Интер Майами» дубль оформил Леонардо Кампана, ещё один гол забил Хосеф Мартинес. Лионель Месси отметился двумя результативными передачами. В составе «Цинциннати» забивали Лусиано Акоста, Брэндон Васкес и Юя Кубо. В серии пенальти победу одержал «Интер Майами»