«Интер Майами» с Месси вышел в финал Кубка США

«Интер Майами» обыграл «Цинциннати» (3:3, 5:4 в серии пенальти) в полуфинале Открытого кубка США.
За «Интер Майами» дубль оформил Леонардо Кампана, ещё один гол забил Хосеф Мартинес. Лионель Месси отметился двумя результативными передачами. В составе «Цинциннати» забивали Лусиано Акоста, Брэндон Васкес и Юя Кубо. В серии пенальти победу одержал «Интер Майами»
В финале Открытого кубка США «Интер Майами» встретится с победителем пары «Хьюстон Динамо» — «Реал Солт-Лейк».
Защита у Майами просто смех, но берут свое благодаря атаке и вратарю. В будущем укрепят линию обороны. Месси в этот раз не забил, но отдал 2 голевых паса, один из которых на 97 минуте. Поздравляю с выходом в финал.
Открытый Кубок США старейший турнир в Америке и третий в мире. Такой трофей нужен в копилку. Ждем финала.
Защита у Майами просто смех, но берут свое благодаря атаке и вратарю. В будущем укрепят линию обороны. Месси в этот раз не забил, но отдал 2 голевых паса, один из которых на 97 минуте. Поздравляю с выходом в финал.
Открытый Кубок США старейший турнир в Америке и третий в мире. Такой трофей нужен в копилку. Ждем финала.
2. Это не "второсортные" турниры. Кубок Лиг, который выиграл Месси, международный турнир, в котором участвуют 45 команд и которая выводит победителя сразу в плей-офф ЛЧ КОНКАКАФ, как и чемпиона МЛС. Открытый Кубок США в топ-3 старейших турниров мира. О чем ты говоришь?
Интеру уже не выиграть МЛС, слишком мало игр осталось. Попасть в топ-9 уже не нужно, потому что Интер и так попал в ЛЧ. К тому же, не забывай, что Майами молодая команда и трофеев в её истории не было, а с приходом Месси уже есть.
2. Это не "второсортные" турниры. Кубок Лиг, который выиграл Месси, международный турнир, в котором участвуют 45 команд и которая выводит победителя сразу в плей-офф ЛЧ КОНКАКАФ, как и чемпиона МЛС. Открытый Кубок США в топ-3 старейших турниров мира. О чем ты говоришь?
Интеру уже не выиграть МЛС, слишком мало игр осталось. Попасть в топ-9 уже не нужно, потому что Интер и так попал в ЛЧ. К тому же, не забывай, что Майами молодая команда и трофеев в её истории не было, а с приходом Месси уже есть.