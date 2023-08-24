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«Интер Майами» с Месси вышел в финал Кубка США

вчера, 09:15

«Интер Майами» обыграл «Цинциннати» (3:3, 5:4 в серии пенальти) в полуфинале Открытого кубка США.

За «Интер Майами» дубль оформил Леонардо Кампана, ещё один гол забил Хосеф Мартинес. Лионель Месси отметился двумя результативными передачами. В составе «Цинциннати» забивали Лусиано Акоста, Брэндон Васкес и Юя Кубо. В серии пенальти победу одержал «Интер Майами»

В финале Открытого кубка США «Интер Майами» встретится с победителем пары «Хьюстон Динамо» — «Реал Солт-Лейк».

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Все комментарии
амурец
амурец ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:39
Ну если говорить о кумирах, то скажи кто мой кумир и где он опозорился?
амурец
амурец ответ just futball (раскрыть)
сегодня в 00:37
Они и до него были чемпионами
протон
протон
вчера в 19:13
Ну что тут скажешь. После 0-2 во втором тайме уже не верил в победу Интера. И всё таки Лео снова смог перевернуть игру и вы тащить этот матч. Цинциннати, первая команда Лига тоже попала под каток Месси. Ждём 45-го трофея 27 сентября.
Elliada
Elliada ответ амурец (раскрыть)
вчера в 16:52
Твой кумир опозорился похуже, чем Месси, так что не надо занижать успехи Месси.
just futball
just futball ответ амурец (раскрыть)
вчера в 16:44
Финалист-это не выигрыш.
Факт что сним они стали чемпионами Франции. Он не приехал в чемпионскую команду, но стал чемпионам.
амурец
амурец ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 16:42
Причем тут Роналду?
амурец
амурец ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 16:40
Смотрел и очень внимательно, вот пожтому и говорю
Elliada
Elliada ответ амурец (раскрыть)
вчера в 16:29
Видимо ты не смотрел ЧМ. Ну хотя бы глянь церемонию ЗМ в октябре
Elliada
Elliada ответ амурец (раскрыть)
вчера в 16:28
До Роналду чемпион и дважды финалист ЛЧ, а с ним 4-е место и 1/8 финала ЛЧ
амурец
амурец ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 16:22, ред.
А прчем тут чемпионат СА или вы так пытаетесь скрасить то что ваш кумир способен что то показать только в любительской лиге?
амурец
амурец ответ just futball (раскрыть)
вчера в 16:20
А до второго места чемпион Франции и финалист ЛЧ, а с Месси не дальше 1/8
Elliada
Elliada ответ амурец (раскрыть)
вчера в 14:33
То ли дело в СА турниры. Одни топовые. Хотя нет, не топовые. Азиатская ЛЧ без ВАРа. Арабский кубок чемпионов, который выиграл Роналду, товарищеский турнир. На днях Transfermarkt убрал из профиля Роналду голы и трофей, то есть портал посчитал Арабский кубок чемпионов товарищеским турниром и у Роналду снова 34 трофея и голы, забитые там, уже не входят в статистику карьеры, то есть у Роналду не 844 гола за карьеру, а 838.
Elliada
Elliada ответ Nety (раскрыть)
вчера в 14:28
Я сейчас почитал про МЛС. Оказывается, у Месси есть шанс выиграть МЛС. Для этого нужно по итогам сезона занять место в топ-9, а затем эти команды разыграют чемпионство по системе плей-офф, то есть игры на вылет.
Nety
Nety ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 14:21, ред.
Я бы не торопился с мнением что не выйграет МЛС, есть вероятность что остальные клубы скажут что они участвовали в договорняках с Ювентусом и Маями в тяжелейших условиях выйграет этот турнир, сам Месси на 105 добавленной минуте отобьёт пенальти, не ,2 пенальти
just futball
just futball ответ амурец (раскрыть)
вчера в 14:05
С ним ПСЖ стал чемпионом Франции. До него у них был второе место.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 13:59, ред.
Умный Тата оставил в запасе трёх игроков основного состава против отдохнувшего соперника, лидера МЛС, играющего дома... Блестящее решение выпустить их в конце матча на помощь Месси.. Получился отличный камбэк... Фантастический ассист Месси на последней минуте... Один из лучших после игры с Нидерландами на ЧМ... Бить ему не давали от слова совсем.. Но у него есть и другие козыри... Защита у Интера - решето... Поэтому приходится забивать больше, чем пропускают... Другого варианта пока нет.. Но видно, что команда устала физически, но не психологически.. Для Месси эти турниры и победы - вместо предсезонной подготовки... И титулы капают... И хейтеры "радуются".. Что может быть лучше... Приключения продолжаются...
112910415
112910415
вчера в 13:12
тащит не по-детски !
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:59
Интер Майами, - Воставшие зомби ,под предвадительством Лео !)
амурец
амурец ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 12:53
Просто у пиндосов лига любителей
Scorp689
Scorp689 ответ амурец (раскрыть)
вчера в 12:28
А в ПСЖ внутренняя обстановка нормальная была? У пиндосов аура видимо другая...
амурец
амурец ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:14
    амурец
    амурец ответ Scorp689 (раскрыть)
    вчера в 12:12
    Как ПСЖ в ЛЧ?
    Бубнин
    Бубнин
    вчера в 11:36
    Выход вместе с Месси позволит побороться за титул!
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 11:16
    Хватит соккер печать про любительские турниры
    PoliMoli
    PoliMoli
    вчера в 10:51
    В МЛС дворовый уровень!!!
    Futurista
    Futurista ответ LOpp (раскрыть)
    вчера в 10:38
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 10:36
    Великий игрок вытащит любой клуб....
    qpds9em8pr49
    qpds9em8pr49
    вчера в 10:30
    Его ждёт очередной трофей
    adekvat
    adekvat
    вчера в 10:21
    Месси еще один титул завоюет.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 10:09
    Там же можно играть пешком
    Гость
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