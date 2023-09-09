«Манчестер Сити» хочет подписать защитника «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Алехандро Бальде может продолжить карьеру в Англии.
По данным источника, за ситуацией вокруг молодого футболиста следит «Манчестер Сити». «Горожане» заинтересованы в трансфере Бальде.
Защитник «Барселоны» Алехандро Бальде может продолжить карьеру в Англии.
По данным источника, за ситуацией вокруг молодого футболиста следит «Манчестер Сити». «Горожане» заинтересованы в трансфере Бальде.
Бесполезный, очень посредственный игрок ... даже для команды-середняка.
Бесполезный, очень посредственный игрок ... даже для команды-середняка.
До сих пор расплачиваются с гномом.
До сих пор расплачиваются с гномом.