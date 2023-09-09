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«Манчестер Сити» хочет подписать защитника «Барселоны»

вчера, 13:40

Защитник «Барселоны» Алехандро Бальде может продолжить карьеру в Англии.

По данным источника, за ситуацией вокруг молодого футболиста следит «Манчестер Сити». «Горожане» заинтересованы в трансфере Бальде.

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Все комментарии
Expert soccer
Expert soccer ответ Mekail (раскрыть)
вчера в 18:40
тут весь вопрос сколько они планируют срубить с МС с помощью Пепы Гвардиолы
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 15:37
Утка наиутейшая.
Бесполезный, очень посредственный игрок ... даже для команды-середняка.
Mekail
Mekail
вчера в 14:44
Тут весь вопрос в том сколько за него предложат нищей Барсе.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 14:04
Барселоне нужны деньги...
До сих пор расплачиваются с гномом.
Василий 50
Василий 50
вчера в 14:02
А кто в Барселоне играть будет?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 14:01
Лысый помогает Барселоне деньгами шейхов.
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:48
Барсе шас деньги нужны так что могут и продать за 100 млн евро
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:44
Если нужен надо договариваться и решать вопрос.
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