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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

Дракслер перейдёт из ПСЖ в клуб из Саудовской Аравии

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Garrincha58
Garrincha58
вчера в 19:40
я думал он давно слинял из ПСЖюра
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 14:20, ред.
Тут, как поёт Гарик Сукачёв: "Каждый имеет право на выбор..."

Дрекслер, имея как игрок всё, действительно выбрал комфорт и бабки. Не судите, да не судимы будете, как говорится в Евангелие от Матфея, однако жаль..., жаль что в полной мере так и не раскрылся...
А ведь хороший был игрок. Реально хороший.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:12
Все говорят, что СА обирает европейский футбол, но в большинстве случаев к ним едут либо уже когда карьера в закате, либо как в случае с Дракслером вниз.
Думаю европейский футбол должен говорить спасибо за чистку.
А Дракслер... да кому он нужен из серьёзных клубов? Да никому.
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