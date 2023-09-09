Дракслер перейдёт из ПСЖ в клуб из Саудовской Аравии

Полузащитник Юлиан Дракслер покинет ПСЖ.
По данным источника, немец находится в одном шаге от подписания контракта с «Аль-Ахли».
В прошлом сезоне Дракслер выступал за «Бенфику» на правах аренды.
Полузащитник Юлиан Дракслер покинет ПСЖ.
По данным источника, немец находится в одном шаге от подписания контракта с «Аль-Ахли».
В прошлом сезоне Дракслер выступал за «Бенфику» на правах аренды.
Дрекслер, имея как игрок всё, действительно выбрал комфорт и бабки. Не судите, да не судимы будете, как говорится в Евангелие от Матфея, однако жаль..., жаль что в полной мере так и не раскрылся...
А ведь хороший был игрок. Реально хороший.
Дрекслер, имея как игрок всё, действительно выбрал комфорт и бабки. Не судите, да не судимы будете, как говорится в Евангелие от Матфея, однако жаль..., жаль что в полной мере так и не раскрылся...
А ведь хороший был игрок. Реально хороший.
Думаю европейский футбол должен говорить спасибо за чистку.
А Дракслер... да кому он нужен из серьёзных клубов? Да никому.
Думаю европейский футбол должен говорить спасибо за чистку.
А Дракслер... да кому он нужен из серьёзных клубов? Да никому.