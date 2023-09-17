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Клопп: «Пью пиво, когда мы побеждаем на выезде. Чуть не стал трезвенником!»

вчера, 17:35

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы «красных» в матче с «Вулверхэмптоном» (3:1) рассказал о своей привычке, связанной с работой.

Я пью пиво только тогда, когда мы побеждаем на выезде. А в прошлом сезоне я чуть не стал трезвенником!

Но мы понимаем, что сейчас все иначе. Нельзя постоянно вспоминать о прошлом сезоне, каким бы полезным он ни был. Больше не смотрим на выездную серию, поэтому, когда мы приехали сюда, и когда я увидел первый тайм, я размышлял не так, как в прошлом сезоне. Нужно работать лучше, чтобы создать что-то новое.

Сегодня были плохие моменты, но также и много хороших во втором тайме, так что я доволен.

В прошлом сезоне команда одержала 6 гостевых побед в АПЛ.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:07
пожелаем пиво пить чаще !
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 19:40
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 19:12
Клопп трудится на свой пивной алкоголизм, пожелаем успехов
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 18:36
Можно пожелать Клоппу только побольше кружек пенного!Хотя алкоголь-это вредно, хе..
adekvat
adekvat
вчера в 18:22
Когда неудачи у команды, пью водку.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:54
Небольшой лайфхак от Вадима Евсеева: можно просто пить водку независимо от результатов, и тогда, конечно, при определённом уровне всегда будет хорошее настроение. Но есть и минусы...
Гость
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