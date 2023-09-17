Клопп: «Пью пиво, когда мы побеждаем на выезде. Чуть не стал трезвенником!»

Главный тренер «Ливерпуля» после победы «красных» в матче с «Вулверхэмптоном» (3:1) рассказал о своей привычке, связанной с работой.

Я пью пиво только тогда, когда мы побеждаем на выезде. А в прошлом сезоне я чуть не стал трезвенником!

Но мы понимаем, что сейчас все иначе. Нельзя постоянно вспоминать о прошлом сезоне, каким бы полезным он ни был. Больше не смотрим на выездную серию, поэтому, когда мы приехали сюда, и когда я увидел первый тайм, я размышлял не так, как в прошлом сезоне. Нужно работать лучше, чтобы создать что-то новое.

Сегодня были плохие моменты, но также и много хороших во втором тайме, так что я доволен.