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Бэйл появится в симуляторе гольфа PGA Tour 2K23

вчера, 11:48

Экс-игрок «Реала» Гарет Бэйл появится в симуляторе гольфа PGA Tour 2K23.

Бывший футболист станет играбельным персонажем, в феврале 2023 года он дебютировал в профессиональном турнире по гольфу PGA Tour.

Бэйл появится в симуляторе гольфа PGA Tour 2K23

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:06
Ну если где то у него убыло, так вот теперь в другом месте прибыло...:)))
FenixSL
FenixSL ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 13:01
видимо он там действительно не плох
протон
протон
вчера в 12:52
Человек закончил карьеру, при чем успешную. у него побед в лиге чемпионов у одного столько же сколько у всей Барселоны за всю ее историю, он волен делать то что хочет.
Он всю жизнь занимался футболом, гольфом он играет как любитель, его могут привлечь к турнирам, так как он привлекает много внимания.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 12:38
Может в гольфе будет играть также как и в футболе!
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