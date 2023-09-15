Экс-игрок «Реала» Гарет Бэйл появится в симуляторе гольфа PGA Tour 2K23.
Бывший футболист станет играбельным персонажем, в феврале 2023 года он дебютировал в профессиональном турнире по гольфу PGA Tour.
Экс-игрок «Реала» Гарет Бэйл появится в симуляторе гольфа PGA Tour 2K23.
Бывший футболист станет играбельным персонажем, в феврале 2023 года он дебютировал в профессиональном турнире по гольфу PGA Tour.
Он всю жизнь занимался футболом, гольфом он играет как любитель, его могут привлечь к турнирам, так как он привлекает много внимания.
Он всю жизнь занимался футболом, гольфом он играет как любитель, его могут привлечь к турнирам, так как он привлекает много внимания.