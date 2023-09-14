Рязанцев вспомнил о меме «извините, пирожки»

Бывший хавбек «Торпедо» вспомнил о происхождении мема «извините, пирожки». В 2012 году игрок выступал за «Рубин», этой фразой он ответил журналистам в микст-зоне после матча с «Амкаром».

Да, и это ещё до эры социальных сетей было! Забавно, что вообще об этом эпизоде я узнал от сестры, которая футболом вообще не увлекается. Говорит: «Саня, тебя показали в YouTube, в 100500. Ты что там отмочил?» Оказывается, она смотрела этот блог, а ведущий прикольно обыграл мою фразу. Интересно, что в те времена я был один из тех, кто всегда общался с журналистами. А в тот момент подумал: «Ну что, опять?», хотел как-то побыстрее уйти. Ну и вот такое… Отмочил, действительно.