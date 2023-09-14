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Рязанцев вспомнил о меме «извините, пирожки»

вчера, 09:49

Бывший хавбек «Торпедо» Александр Рязанцев вспомнил о происхождении мема «извините, пирожки». В 2012 году игрок выступал за «Рубин», этой фразой он ответил журналистам в микст-зоне после матча с «Амкаром».

Да, и это ещё до эры социальных сетей было! Забавно, что вообще об этом эпизоде я узнал от сестры, которая футболом вообще не увлекается. Говорит: «Саня, тебя показали в YouTube, в 100500. Ты что там отмочил?» Оказывается, она смотрела этот блог, а ведущий прикольно обыграл мою фразу. Интересно, что в те времена я был один из тех, кто всегда общался с журналистами. А в тот момент подумал: «Ну что, опять?», хотел как-то побыстрее уйти. Ну и вот такое… Отмочил, действительно.

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протон
протон
вчера в 14:04
Добротный игрок был в системе Бердыева. Без Бекиича как и многие другие его игроки превратился в посредственного игрока. Жаль немного. Голешник Барсе всё же больше запомнился, чем пирожки.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 10:27
Чаще всего так и рождаются мемы, после случайного ответа, однажды в 1994-м вроде году в "Что? Где? Когда?" один знаток, нервничая, в ответ на просьбу ведущего пояснить ответ бросил "Потому что гладиолус", и фраза ушла в народ, а вот про пирожки я впервые слышу, видимо, это какой-то локальный футбольный мем максимум)
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:07
Ну теперь можно об этом вспоминать до старости лет и рассказывать этот случай своим внукам.
Гость
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