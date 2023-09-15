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Семак: «Ушедшие футболисты играли достаточно важную роль»

вчера, 12:54

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о текущем состоянии новичка команды Вильсона Изидора, а также оценил итоги летней трансферной кампании.

Он готов играть. Сколько? Мы решим позднее. Мы уже провели тестирование его состояния. Конечно, он пропустил некоторое количество времени и выбился из игрового графика, но, тем не менее, выглядит неплохо. Думаю, что сыграть он готов, и главный вопрос в том, сколько.

Доволен ли результатами трансферного окна? Относительно. Держимся на плаву. Ушедшие футболисты играли достаточно важную роль, а те, кто пришли, полноценно заменить их не могут — есть определенные вопросы, над которыми нужно работать. Да, поменялись некоторые обстоятельства, но мы будем работать в тех условиях, которые есть.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:31
Альберто исчез....Малком к экватору поближе ломанулся....Кузяев в Нормандию за круассанами и багетами махнул....Дзюба...и тот...как говорится в пословице.."Сколько Дзюбу не корми а он все равно в сторону МКАДа смотрит"...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:14, ред.
Только человек с каменным сердцем не пустит слезу после слов Семака "Но мы будем работать в тех условиях, которые есть."

Ночью на секунду представишь в каких условиях оказался Богданыч с отъездом Малкома - кошмары и бессоница до утра спать не дают....

А уж как вчера Ерохина отстегнули...всё...сливай воду....стыковые матчи за право остаться в РПЛ - будут подарком...
Игроков всего на 156 млн...евро....как у Семака терпенья хватает....наверху таблицы держаться в таких изуверских условиях
u35n3y7pd5n9
u35n3y7pd5n9
вчера в 14:39
Теперь нашёл себе оправдание
протон
протон
вчера в 13:49
новые футболисты будут играть важную роль, главное от тренера и окружения команды.
нечитайло
нечитайло
вчера в 13:43
Ну правильно, покупают самых нужных
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:25
Они сами ушли или их ушли?
Гость
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