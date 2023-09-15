Семак: «Ушедшие футболисты играли достаточно важную роль»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о текущем состоянии новичка команды Вильсона Изидора, а также оценил итоги летней трансферной кампании.
Он готов играть. Сколько? Мы решим позднее. Мы уже провели тестирование его состояния. Конечно, он пропустил некоторое количество времени и выбился из игрового графика, но, тем не менее, выглядит неплохо. Думаю, что сыграть он готов, и главный вопрос в том, сколько.
Доволен ли результатами трансферного окна? Относительно. Держимся на плаву. Ушедшие футболисты играли достаточно важную роль, а те, кто пришли, полноценно заменить их не могут — есть определенные вопросы, над которыми нужно работать. Да, поменялись некоторые обстоятельства, но мы будем работать в тех условиях, которые есть.
Ночью на секунду представишь в каких условиях оказался Богданыч с отъездом Малкома - кошмары и бессоница до утра спать не дают....
А уж как вчера Ерохина отстегнули...всё...сливай воду....стыковые матчи за право остаться в РПЛ - будут подарком...
Игроков всего на 156 млн...евро....как у Семака терпенья хватает....наверху таблицы держаться в таких изуверских условиях
Ночью на секунду представишь в каких условиях оказался Богданыч с отъездом Малкома - кошмары и бессоница до утра спать не дают....
А уж как вчера Ерохина отстегнули...всё...сливай воду....стыковые матчи за право остаться в РПЛ - будут подарком...
Игроков всего на 156 млн...евро....как у Семака терпенья хватает....наверху таблицы держаться в таких изуверских условиях