Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Джикия не спешит обсуждать новый контракт со «Спартаком»

вчера, 15:12

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы защитника «Спартака» и сборной России Георгия Джикии, высказался по поводу переговоров с «красно-белыми» о новом контракте для своего клиента.

Никаких проблем нет. Нет никакой паники, никаких дедлайнов и переживаний. Спокойная и рабочая обстановка. Мы хотим сейчас паузы, не стремимся к комментариям и высказываниям. А уж тем более не хотим вступать в какие-то распри и давить на клуб через прессу. Нет, всё в порядке. Встреча с руководством «Спартака» осенью? Пока нет временных отрезков. Клуб выразил готовность на тот момент, но дата, когда мы начнём работать по данному направлению, не была указана.

Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. Его контракт истекает в мае 2024 года. В текущем сезоне капитан московского клуба провёл 8 матчей и получил 2 жёлтых карточки.

Ранее Шпинёв высказывался по поводу непопадания 29-летнего защитника в стартовый состав «красно-белых».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Интер» к концу года продлит контракты с тремя ключевыми игроками клуба
Сегодня, 11:26
СлухиВ ближайшие дни «Барселона» объявит о продлении контракта с Ламином Ямалем
Сегодня, 10:53
Слухи«Милан» проведёт переговоры о продлении контракта с Меньяном
Сегодня, 09:50
СлухиРугани готов сократить зарплату, чтобы остаться в «Ювентусе»
Вчера, 16:34
Слухи«Реал» собирается продлить контракт с одним из ключевых футболистов клуба
Вчера, 11:04
Слухи«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с тен Хагом
Вчера, 10:49
Сортировать
Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 08:26
ждёт когда кто-нибудь даст больше
Сп62
Сп62
вчера в 20:00
Не сомневаюсь, что контракт с Горгием будет продлён. Джикия нужен клубу не тодько, как защитник, но и как футбольный авторитет для всех игроков. Не даром на протяжении многих лет он был капитаном нашей сборной и Спартака.
протон
протон
вчера в 17:44
Вчера говорили что Джикия один нормальный защитник в Спартаке, а сегодня оказывается, что уже пора его продавать, как неликвид. А я думаю, что сейчас наоборот в Спартаке сложилась хорошая обстановка с защитниками, если даже Джикию потеснили. Жора может в любой момент выйти на замену или третьим. А еще его можно попробовать в опорной зоне: неплох в защите, хороший дальний удар, башкой играет хорошо
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:13
С такой игрой как сейчас у Джикии это скорее всего Спартак не спешит обсуждать новый контракт с игроком скамейки.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:09
Продать Джикию куда-нибудь и забыть - он слабый игрок.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:08
Нечего его держать в Спартаке.
Balbes77773
Balbes77773
вчера в 15:50
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     