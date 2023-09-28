Джикия не спешит обсуждать новый контракт со «Спартаком»

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вчера, 15:12

Футбольный агент , представляющий интересы защитника «Спартака» и сборной России , высказался по поводу переговоров с «красно-белыми» о новом контракте для своего клиента.

Никаких проблем нет. Нет никакой паники, никаких дедлайнов и переживаний. Спокойная и рабочая обстановка. Мы хотим сейчас паузы, не стремимся к комментариям и высказываниям. А уж тем более не хотим вступать в какие-то распри и давить на клуб через прессу. Нет, всё в порядке. Встреча с руководством «Спартака» осенью? Пока нет временных отрезков. Клуб выразил готовность на тот момент, но дата, когда мы начнём работать по данному направлению, не была указана.

Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. Его контракт истекает в мае 2024 года. В текущем сезоне капитан московского клуба провёл 8 матчей и получил 2 жёлтых карточки.

Ранее Шпинёв высказывался по поводу непопадания 29-летнего защитника в стартовый состав «красно-белых».