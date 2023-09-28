«Реал» собирается продлить контракт с одним из ключевых футболистов клуба

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вчера, 11:04

«Реал» намерен сохранить в своём составе полузащитника .

По данным источника, стороны близки к согласованию нового контракта, по которому увеличится заработная плата француза.

Кроме того, в соглашении будет прописана более высокая сумма отступных.