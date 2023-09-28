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«Реал» собирается продлить контракт с одним из ключевых футболистов клуба

вчера, 11:04

«Реал» намерен сохранить в своём составе полузащитника Эдуардо Камавингу.

По данным источника, стороны близки к согласованию нового контракта, по которому увеличится заработная плата француза.

Кроме того, в соглашении будет прописана более высокая сумма отступных.

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Все комментарии
FenixSL
FenixSL ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 14:39
да, спору нет
это я так, чуток троллю)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 14:37
При всём уважении, Камавинга куда важнее для клуба. Но Васкес - хороший трудяга, пусть он игрок ротации, но, как видим, может даже защитника на время заменить.
FenixSL
FenixSL
вчера в 11:12
странно что не с Васкесом)
многие говорят только о больших именах
а этот парень так давно в Реале, без всяческих аренд и длительных травм - феноменально)))
Гость
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