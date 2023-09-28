«Реал» собирается продлить контракт с одним из ключевых футболистов клуба

«Реал» намерен сохранить в своём составе полузащитника Эдуардо Камавингу.
По данным источника, стороны близки к согласованию нового контракта, по которому увеличится заработная плата француза.
Кроме того, в соглашении будет прописана более высокая сумма отступных.
это я так, чуток троллю)
это я так, чуток троллю)
многие говорят только о больших именах
а этот парень так давно в Реале, без всяческих аренд и длительных травм - феноменально)))
многие говорят только о больших именах
а этот парень так давно в Реале, без всяческих аренд и длительных травм - феноменально)))