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ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыФранция. Лига 1 2023/2024

Игроки ПСЖ извинились за оскорбительные кричалки в адрес «Марселя»

вчера, 17:00
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)4 : 0Логотип футбольный клуб МарсельМарсельМатч завершен

Футболисты ПСЖ принесли извинения за своё поведение после матча с «Марселем» (4:0).

После поединка 6-го тура Рандаль Коло Муани, Ашраф Хакими, Усман Дембеле и Лайвен Курзава отпраздновали победу вместе с болельщиками парижан, в ходе чего допустили оскорбительные выкрики в адрес клуба-соперника во время исполнения песни.

Спасибо всем нашим болельщикам за то, что они снова присутствовали вчера в Клермоне. Разочарованы результатом, но горды тем, что всё ещё можем рассчитывать на вас.

Неделю назад мы все праздновали нашу великую победу в «класико» на Парк-де-Пренс. После матча мы увлеклись эйфорией. Мы хорошо осознаём влияние наших действий и слов на публику, особенно на самых маленьких, мечтающих посмотреть футбольный матч.

Мы искренне сожалеем о словах, которые нам не следовало говорить, и хотели бы извиниться. В будущем мы будем делать всё, чтобы и дальше выполнять свой долг, а также подавать пример.

Мы всё ещё ждём многих из вас в среду в Ньюкасле.

Вперёд, Париж!

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Ironigor
Ironigor
вчера в 18:03
А вот это уже мужской поступок.
Гость
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