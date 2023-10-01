Игроки ПСЖ извинились за оскорбительные кричалки в адрес «Марселя»

Футболисты ПСЖ принесли извинения за своё поведение после матча с «Марселем» (4:0).

После поединка 6-го тура , , и отпраздновали победу вместе с болельщиками парижан, в ходе чего допустили оскорбительные выкрики в адрес клуба-соперника во время исполнения песни.

Спасибо всем нашим болельщикам за то, что они снова присутствовали вчера в Клермоне. Разочарованы результатом, но горды тем, что всё ещё можем рассчитывать на вас.

Неделю назад мы все праздновали нашу великую победу в «класико» на Парк-де-Пренс. После матча мы увлеклись эйфорией. Мы хорошо осознаём влияние наших действий и слов на публику, особенно на самых маленьких, мечтающих посмотреть футбольный матч.

Мы искренне сожалеем о словах, которые нам не следовало говорить, и хотели бы извиниться. В будущем мы будем делать всё, чтобы и дальше выполнять свой долг, а также подавать пример.

Мы всё ещё ждём многих из вас в среду в Ньюкасле.

Вперёд, Париж!