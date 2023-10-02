Стали известны условия, на которых «Спартак» готов продлить контракт Джикии

«Спартак» готов продлить контракт с защитником сборной России Георгием Джикией, даже если он не выполнит условие по проценту сыгранных матчей. Но капитан «красно-белых» должен смириться с тем, что он уже не является основным центральным защитником команды, и быть готовым к конкуренции, не нагнетая обстановку в коллективе. В таком случае его зарплата останется прежней, в районе 2 миллионов евро.
Если Джикия не готов на такие условия, то ему нужно искать себе новый клуб. Сообщается, что игроком интересовались клубы из Франции и Турции, а также «Локомотив».
Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В текущем сезоне 29-летний защитник провёл 8 матчей и получил 2 жёлтых карточки.
Работа на таких условиях, это почти как у Валеры Карпина. Че там думать? Соглашаться!
-Киса, так вы согласны? Считаю до трех!: рас...
-ДАААААА!!!
Работа на таких условиях, это почти как у Валеры Карпина. Че там думать? Соглашаться!
-Киса, так вы согласны? Считаю до трех!: рас...
-ДАААААА!!!
Источник: Телеграм «Инсайды от Карпа»
Источник: Телеграм «Инсайды от Карпа»