Стали известны условия, на которых «Спартак» готов продлить контракт Джикии

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вчера, 15:34

«Спартак» готов продлить контракт с защитником сборной России , даже если он не выполнит условие по проценту сыгранных матчей. Но капитан «красно-белых» должен смириться с тем, что он уже не является основным центральным защитником команды, и быть готовым к конкуренции, не нагнетая обстановку в коллективе. В таком случае его зарплата останется прежней, в районе 2 миллионов евро.

Если Джикия не готов на такие условия, то ему нужно искать себе новый клуб. Сообщается, что игроком интересовались клубы из Франции и Турции, а также «Локомотив».

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В текущем сезоне 29-летний защитник провёл 8 матчей и получил 2 жёлтых карточки.