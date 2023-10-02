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Стали известны условия, на которых «Спартак» готов продлить контракт Джикии

вчера, 15:34

«Спартак» готов продлить контракт с защитником сборной России Георгием Джикией, даже если он не выполнит условие по проценту сыгранных матчей. Но капитан «красно-белых» должен смириться с тем, что он уже не является основным центральным защитником команды, и быть готовым к конкуренции, не нагнетая обстановку в коллективе. В таком случае его зарплата останется прежней, в районе 2 миллионов евро.

Если Джикия не готов на такие условия, то ему нужно искать себе новый клуб. Сообщается, что игроком интересовались клубы из Франции и Турции, а также «Локомотив».

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В текущем сезоне 29-летний защитник провёл 8 матчей и получил 2 жёлтых карточки.

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Все комментарии
Grundik
Grundik
сегодня в 00:26
Стесняюсь спросить, а кто является основным центральным центральным защитником в Спартаке? Дуарте, Бабич или Чернов? Может Маслов? Или может ещё Игнатова туда поставят? Всего реально четыре ЦЗ. Завтра, не дай Бог, кто-нибудь сломается или уедет, или Джикия наберет форму и "сожрет" кого-нибудь и уедет на пике под более достойную зарплату. Будут снова нервно выискивать кого-нибудь в последнюю минуту "для глубины состава".
mat73
mat73
вчера в 19:38
Я бы согласился))))
112910415
112910415
вчера в 18:10
и это удастся вставить в контракт ?
протон
протон
вчера в 16:41
Джикия забронзовел и деградировал. Хороший пример, как лимит и высокие зарплаты губят вполне талантливых паспортистов. А Джикия как раз такой. Первые его сезоны в Спартаке и сборной были отличными, а потом стагнация и деградация.
Работа на таких условиях, это почти как у Валеры Карпина. Че там думать? Соглашаться!
-Киса, так вы согласны? Считаю до трех!: рас...
-ДАААААА!!!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:44
Уже по стилистике попахивало бульварщиной, а посмотрев на источник всё стало на свои места.

Источник: Телеграм «Инсайды от Карпа»
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