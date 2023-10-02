Моуриньо: «Меня часто обвиняют в том, что я нескромен. Согласен»

Главный тренер «Ромы» высказался о своем характере.

Меня часто обвиняют в том, что я нескромен. Согласен. Я совершил немало подвигов, но выиграть Лигу чемпионов с «Порту» – это великое достижение. Оно открыло мне все двери мира.

Нет никакого секрета для этого. Нужно быть самим собой, понимать тех, с кем работаешь. Понимать – значит быть критичным, требовательным, открытым, честным.

Когда футболист работает со мной, он понимает, что я честен. Так отношения становятся замечательными, и ты получаешь максимум от каждого игрока. Полагаю, это все знают.