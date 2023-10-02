Моуриньо: «Меня часто обвиняют в том, что я нескромен. Согласен»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо высказался о своем характере.
Меня часто обвиняют в том, что я нескромен. Согласен. Я совершил немало подвигов, но выиграть Лигу чемпионов с «Порту» – это великое достижение. Оно открыло мне все двери мира.
Нет никакого секрета для этого. Нужно быть самим собой, понимать тех, с кем работаешь. Понимать – значит быть критичным, требовательным, открытым, честным.
Когда футболист работает со мной, он понимает, что я честен. Так отношения становятся замечательными, и ты получаешь максимум от каждого игрока. Полагаю, это все знают.
При нем Мадрид образца 2011/2012 года - это сильнейший Мадрид в ХХI веке. 100 очков, 121 гол забили в чемпионате и только оступились на Баварии. Вернул Мадрид на вершину и заложил фундамент будущих побед и успехов клуба. Закончилась его история не очень хорошо, но болельщики Мадрида всегда ему будут благодарны.
При нем Мадрид образца 2011/2012 года - это сильнейший Мадрид в ХХI веке. 100 очков, 121 гол забили в чемпионате и только оступились на Баварии. Вернул Мадрид на вершину и заложил фундамент будущих побед и успехов клуба. Закончилась его история не очень хорошо, но болельщики Мадрида всегда ему будут благодарны.