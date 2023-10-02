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Моуриньо: «Меня часто обвиняют в том, что я нескромен. Согласен»

вчера, 16:28

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо высказался о своем характере.

Меня часто обвиняют в том, что я нескромен. Согласен. Я совершил немало подвигов, но выиграть Лигу чемпионов с «Порту» – это великое достижение. Оно открыло мне все двери мира.

Нет никакого секрета для этого. Нужно быть самим собой, понимать тех, с кем работаешь. Понимать – значит быть критичным, требовательным, открытым, честным.

Когда футболист работает со мной, он понимает, что я честен. Так отношения становятся замечательными, и ты получаешь максимум от каждого игрока. Полагаю, это все знают.

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Все комментарии
pyrjjev897tt
pyrjjev897tt
вчера в 20:47
Один из величайших тренеров!
112910415
112910415
вчера в 18:14
скромность не фетиш !
скромность - это не обязательно
у больших людей иные мерки !
Futurista
Futurista
вчера в 17:51, ред.
Особенный павлин)...

de1-pier0
de1-pier0
вчера в 17:43
Эти португалы самовлюбленные Нарциссы.
протон
протон
вчера в 17:21
Выиграл Кубок УЕФА и Лигу Чемпионов с Порту. Состав Порту - 70% ноунеймы и Аленичев. Аленичев - единственный российский футболист выигравший ЛЧ и забивший гол в финале ЛЧ под руководством Моуринью...
При нем Мадрид образца 2011/2012 года - это сильнейший Мадрид в ХХI веке. 100 очков, 121 гол забили в чемпионате и только оступились на Баварии. Вернул Мадрид на вершину и заложил фундамент будущих побед и успехов клуба. Закончилась его история не очень хорошо, но болельщики Мадрида всегда ему будут благодарны.
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