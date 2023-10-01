Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаРоссия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 2 2023/2024

В «Электроне» прокомментировали слова поддержки от Нани и Балотелли

вчера, 20:34

Пресс-атташе «Электрона» Дмитрий Шорохов поделился подробностями съемки видеообращения игроков клуба «Адана Демирспор» Нани и Марио Балотелли со словами поддержки в адрес российского коллектива.

В клубе «Адана Демирспор» играет наш товарищ Шахруддин Магомедалиев, он нам и помог в записи с Балотелли и Нани. Других зарубежных футболистов мы не рассматривали.

В клубе действительно серьезные проблемы. Основной спонсор от нас не ушел. На данный момент он испытывает финансовые трудности и не может поддерживать клуб. Мы уже второй месяц находимся в поиске нового спонсора. Текущий сезон скорее всего доиграем. Участие в следующем сезоне остается под вопросом. Шансы 50 на 50.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Председатель правления «Зенита» сыграл в матче Медиалиги
Вчера, 23:25
Гарре высказался о процессе получения гражданства РФ
Вчера, 21:15
Олусегун рассказал, почему не смог получить паспорт РФ
30 сентября
Агент Антона ответил на вопрос о его возможной игре за сборную России
30 сентября
Моуриньо: «Нам необходимо с мужеством принять реакцию болельщиков „Ромы“»
30 сентября
Месси выложил совместное фото с Зиданом и Бекхэмом
30 сентября Фото
Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 21:07
Естественный отбор, кто будет вкладывать деньги в последнюю команду второй лиги.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 