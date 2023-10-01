В «Электроне» прокомментировали слова поддержки от Нани и Балотелли

Пресс-атташе «Электрона» Дмитрий Шорохов поделился подробностями съемки видеообращения игроков клуба «Адана Демирспор» и со словами поддержки в адрес российского коллектива.

В клубе «Адана Демирспор» играет наш товарищ Шахруддин Магомедалиев, он нам и помог в записи с Балотелли и Нани. Других зарубежных футболистов мы не рассматривали.

В клубе действительно серьезные проблемы. Основной спонсор от нас не ушел. На данный момент он испытывает финансовые трудности и не может поддерживать клуб. Мы уже второй месяц находимся в поиске нового спонсора. Текущий сезон скорее всего доиграем. Участие в следующем сезоне остается под вопросом. Шансы 50 на 50.