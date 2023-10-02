В «Динамо» рассказали, планируют ли создать команду Медиалиги

Генеральный директор московского «Динамо» ответил на вопрос о планах клуба по созданию медийной команды.

С появлением медиафутбола мы стали терять аудиторию. Мы поняли, что новой современной аудитории нужно что‑то другое. Наша «молодежка» по спортивным причинам играла с «Амкалом» товарищеский матч. Эта игра вызвала очень большую активность в соцсетях, после чего возникла идея провести встречу с основной командой.

Создание медиакоманды? Думали об этом. Смотрим за этим направлением, пока тренд рабочий, остаемся в нем, но планов по созданию медиакоманды нет.