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В «Динамо» рассказали, планируют ли создать команду Медиалиги

вчера, 14:18

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о планах клуба по созданию медийной команды.

С появлением медиафутбола мы стали терять аудиторию. Мы поняли, что новой современной аудитории нужно что‑то другое. Наша «молодежка» по спортивным причинам играла с «Амкалом» товарищеский матч. Эта игра вызвала очень большую активность в соцсетях, после чего возникла идея провести встречу с основной командой.

Создание медиакоманды? Думали об этом. Смотрим за этим направлением, пока тренд рабочий, остаемся в нем, но планов по созданию медиакоманды нет.

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shlomo2
shlomo2
вчера в 15:17
Вот честно не понимаю я эту медиаЛигу.... если только как реклама футбола, но у нас в стране он и так очень популярен...
Гость
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