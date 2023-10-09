Моуриньо высказался о травме Дибалы

Главный тренер «Ромы» дал комментарий касательно травмы нападающего , которую тот получил в матче с «Кальяри» (4:1).

Мы не настроены оптимистично. Я доверяю своим футболистам — если у него нет оптимизма, то и я последую его примеру. Разумеется, необходимо подождать и посмотреть, что покажут результаты обследований в ближайшие дни, но я доверяю Пауло. Он хорошо знает свой организм, и если он не чувствует позитива, то и я тоже

Общался ли я с ним? Я спросил у Пауло то же, что и вы, — на данный момент он общается с врачами. Мы ждём результатов, и наш персонал будет изучать проблему только после их получения.