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Моуриньо высказался о травме Дибалы

вчера, 08:48

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо дал комментарий касательно травмы нападающего Пауло Дибалы, которую тот получил в матче с «Кальяри» (4:1).

Мы не настроены оптимистично. Я доверяю своим футболистам — если у него нет оптимизма, то и я последую его примеру. Разумеется, необходимо подождать и посмотреть, что покажут результаты обследований в ближайшие дни, но я доверяю Пауло. Он хорошо знает свой организм, и если он не чувствует позитива, то и я тоже

Общался ли я с ним? Я спросил у Пауло то же, что и вы, — на данный момент он общается с врачами. Мы ждём результатов, и наш персонал будет изучать проблему только после их получения.

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Все комментарии
Giallorossi
Giallorossi
вчера в 15:10
Здоровья Дибала!
shlomo
shlomo
вчера в 09:56
Наверное что то серьезное, раз Маур ничего не говорит. Здоровья Пауло.
tw4t6xdzab52
tw4t6xdzab52
вчера в 09:16
Опять что-то мутит особливый
Гость
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