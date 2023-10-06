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Клопп высказался о травме Алькантары

вчера, 19:58

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал травму полузащитника Тьяго Алькантары.

Это просто бесит, особенно самого Тиаго.

Сейчас у него было два рецидива в реабилитации, не очень серьезные, но достаточные для того, чтобы вновь оказаться вне игры. Конечно, это не та же самая травма, но немного похожая.

До повреждения футболист выходил на поле 26 апреля. В конце прошлого сезона ему пришлось перенести операцию в связи с травмой бедра. Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» готов продать Алькантару в январе.

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Валерыч
Валерыч
вчера в 20:33
Не везёт игроку, видимо и возраст уже сказывается...
Был бы помоложе, возможно всё обошлось бы без рецидивов.
Здоровья, Тьяго Алькантаре!
Гость
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