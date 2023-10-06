Клопп высказался о травме Алькантары

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал травму полузащитника Тьяго Алькантары.
Это просто бесит, особенно самого Тиаго.
Сейчас у него было два рецидива в реабилитации, не очень серьезные, но достаточные для того, чтобы вновь оказаться вне игры. Конечно, это не та же самая травма, но немного похожая.
До повреждения футболист выходил на поле 26 апреля. В конце прошлого сезона ему пришлось перенести операцию в связи с травмой бедра. Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» готов продать Алькантару в январе.
Был бы помоложе, возможно всё обошлось бы без рецидивов.
Здоровья, Тьяго Алькантаре!
Был бы помоложе, возможно всё обошлось бы без рецидивов.
Здоровья, Тьяго Алькантаре!