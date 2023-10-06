Клопп высказался о травме Алькантары

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал травму полузащитника .

Это просто бесит, особенно самого Тиаго.

Сейчас у него было два рецидива в реабилитации, не очень серьезные, но достаточные для того, чтобы вновь оказаться вне игры. Конечно, это не та же самая травма, но немного похожая.