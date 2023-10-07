Защитник «Шеффилда» получил жуткую травму в матче против «Фулхэма»

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вчера, 19:26

Защитник «Шеффилд Юнайтед» получил серьезную травму в матче 8-го тура АПЛ против «Фулхэма» (1:3).

В середине первого тайме в борьбе с соперником 35-летний защитник оступился, в результате чего получил открытый перелом левого голеностопа.