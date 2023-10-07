Защитник «Шеффилда» получил жуткую травму в матче против «Фулхэма»

Защитник «Шеффилд Юнайтед» Крис Бэшем получил серьезную травму в матче 8-го тура АПЛ против «Фулхэма» (1:3).
В середине первого тайме в борьбе с соперником 35-летний защитник оступился, в результате чего получил открытый перелом левого голеностопа.
|Фулхэм3 : 1Шеффилд Юнайтед
|Матч завершен
Защитник «Шеффилд Юнайтед» Крис Бэшем получил серьезную травму в матче 8-го тура АПЛ против «Фулхэма» (1:3).
В середине первого тайме в борьбе с соперником 35-летний защитник оступился, в результате чего получил открытый перелом левого голеностопа.
Ну е мое! Пожелать здоровья будет кощунством..
Терпи теперь Крис Бешем.
Ну е мое! Пожелать здоровья будет кощунством..
Терпи теперь Крис Бешем.