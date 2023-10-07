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Защитник «Шеффилда» получил жуткую травму в матче против «Фулхэма»

вчера, 19:26
ФулхэмЛоготип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)3 : 1Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнайтедШеффилд ЮнайтедМатч завершен

Защитник «Шеффилд Юнайтед» Крис Бэшем получил серьезную травму в матче 8-го тура АПЛ против «Фулхэма» (1:3).

В середине первого тайме в борьбе с соперником 35-летний защитник оступился, в результате чего получил открытый перелом левого голеностопа.

Защитник «Шеффилда» получил жуткую травму в матче против «Фулхэма»

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:53
Аж в бубенцах защемило. Зачем такие страсти показывать? Пусть монитор терпит.
Ну е мое! Пожелать здоровья будет кощунством..
Терпи теперь Крис Бешем.
Гость
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